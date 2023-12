Consorzio industriale, arresti eccellenti L’accusa: aste pilotate 

Pur di scoraggiare aspiranti acquirenti delle villette di Arbatax finite all’asta lasciavano pizzini intimidatori sul parabrezza delle auto. «Vi faccio la vostra tomba», era uno dei messaggi. Minacce che hanno aperto il filone d’indagine, coordinato dal pm di Cagliari Giangiacomo Pilia, culminato con quattro arresti disposti dalla gip Manuela Anzani.

In cella

Disintegrato il Cda del Consorzio industriale: per il presidente, Franco Ammendola, 72 anni, si sono aperte le porte del carcere di Lanusei, mentre al suo vice, Rocco Meloni (71), amministratore delegato di Aliarbatax, società di gestione dell’aeroporto di Tortolì, il giudice ha applicato i domiciliari. A San Daniele anche Roberto Arzu (56), di Arzana, fratello di Sandro, misteriosamente scomparso l’8 marzo scorso. Ai domiciliari Gianni Collaro (47), comandante della stazione dei carabinieri di Arzana. A vario titolo la Procura contesta ai quattro indagati i reati di turbativa d’asta e minacce.Il fascicolo d’indagine è stato istruito ad aprile 2022 dal pm Pilia, dopo le prime indagini dei carabinieri della compagnia di Lanusei e del nucleo investigativo del comando provinciale di Nuoro.

Il caso

I fatti risalgono all’anno precedente. Secondo l’ipotesi investigativa, tutta da dimostrare, la vendita all’asta di appartamenti e terreni, ascritti al patrimonio della società Ama finanziaria, rappresentata da Ammendola, che ne sarebbe voluto rientrare in possesso, è stata turbata da condotte illecite. Lo stesso imprenditore, in accordo con Meloni e Arzu, avrebbe pilotato le procedure degli incanti facendo desistere i potenziali acquirenti per favorire Meloni, individuato come prestanome di Ammendola attraverso la sua società Mero immobiliare, nell’acquisto degli immobili a un prezzo vantaggioso e inferiore al valore reale. Il braccio operativo dei due sarebbe stato Arzu, pluripregiudicato e autore delle intimidazioni, che deteneva le chiavi degli immobili, tra le vie Porto Frailis e Ponza. Dall’attività investigativa sarebbe emerso il coinvolgimento del maresciallo Collaro e di un assistente capo del Corpo Forestale, Enzo Sasso, di Villacidro, quest’ultimo in servizio all’epoca dei fatti e oggi in congedo, e non destinatario di misure cautelari. Il militare dell’Arma avrebbe controllato, accedendo indebitamente alla banca dati Sdi in uso alle forze di polizia, cinque persone che, in periodi diversi, avevano visionato gli immobili banditi all’asta, desistendo poi dal presentare offerte. Per il pm le visure effettuate da Collaro, su richiesta di Ammendola, «erano prive di motivazioni di servizio». Al maresciallo viene contestato il reato di accesso abusivo a sistemi informatici.

L’operazione

Un plotone di 100 carabinieri, ieri, insieme ai Cacciatori di Sardegna, ha eseguito le ordinanze di custodia cautelare nell’ambito dell’operazione Batman. Franco Ammendola è assistito dall’avvocato Bruno Pilia, Rocco Meloni da Maurizio Scarparo, Roberto Arzu da Francesco Marongiu e Gianni Collaro da Vito Cofano. Ai vertici del Consorzio la coppia Ammendola-Meloni si era ricomposta dopo trent’anni: negli anni Novanta i due amministravano l’Usl di Lanusei. Erano stati arrestati per abuso d’ufficio e turbativa d’asta. La giudice li aveva assolti su tutta la linea.

RIPRODUZIONE RISERVATA