Consorzio imprese, si dimette il direttivo 

“Ciao” è una sigla: sta per Consorzio imprese arburesi organizzate, e il consorzio è appeso a un filo. Le voci che si rincorrono ormai da diversi mesi sono diventate ufficiali: il direttivo si è dimesso dall’incarico. E quella che l’ex presidente, Monica Saba, anima del gruppo per 15 anni, definisce, in premessa, come “una difficoltà che abbiamo cercato di risolvere in modo corretto, per mille vicissitudini, compresa l’assenza del mondo politico locale”, è ora giunta “a un bivio: o si trova in fretta la disponibilità di nuovi soci alla guida della società o diversamente, essendo alla fine dell’anno, non resta che andare il prima possibile dal notaio per lo scioglimento e la liquidazione”.

L’assemblea

Dopo 18 anni di vita, la decisione di porre fine a un’esperienza che ha unito 40 imprese dei settori dell’agroalimentare, dell’artigianato tipico, del turistimo, ricettivo e servizi in genere, è stata presa all’unanimità dall’assemblea dei soci che si è tenuta nei giorni scorsi in piazza San Lussorio, nei locali dell’infopoint. Sul tavolo le dimissioni del direttivo con le proposte di sostituzione, diversamente lo scioglimento e la nomina del liquidatore. E poi l’avviso: “In caso di scioglimento ciascun socio è obbligato a recarsi dal notaio e far fronte alle spese”.

Accolte all’unanimità le dimissioni della presidente Giulia Pusceddu, il segretario Maurizio Serra, i soci Gianluigi Largiu e Andrea Armas, si è voluto lasciare acceso un lume di speranza: aspettare che gli assenti si facciano vivi, magari per ridare vita a un nuovo gruppo con altra forma, potrebbe essere un’associazione, più snella nella gestione, nei progetti, nel recupero di risorse finanziare.

La crisi

«La crisi c’è – ricorda Serra – ed è inutile negarlo. L’entusiasmo dell’avvio ha lasciato presto il posto a montagne di difficoltà. Pochi i fondi disponibile per partecipare alle fiere di promozione del territorio. Salvo qualche contributo del Gal, della Regione e (poco) del Comune, tutto era a carico nostro, con una quota annuale dai 150 ai 400 euro. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la perdita dei due milioni di euro destinati all’Ecoparco di Piscinas».

Così per Largiu: «Siamo nati per promuovere un territorio con potenzialità che tanti ci invidiano. È mancata la vicinanza del Comune. Basta pensare che ci è stata tolta la sede per ospitare altri servizi: messi alla porta, fuori siamo rimasti. Se ci fossero altri imprenditori sono pronto a buttare l’ancora di salvezza».

Il Comune

«Il flop delle presenze all’assemblea – dice l’assessore al turismo, William Collu – una decina in tutto, è stato il segnale evidente della mancata volontà di sopravvivenza del Consorzio. A parte le difficoltà interne, a me è dispiaciuta l’accusa verso le amministrazioni comunali che si sono succedute in questi anni: io ci sono dal 2021 e le porte sono state sempre aperte. Siamo tutti consapevoli che il nostro aiuto possa essere di sostegno alle iniziative e non ai programmi: trattandosi di imprese private le iniziative non spettano al Consiglio comunale. Il nostro invito è andato nella direzione di salvare il salvabile, escludendo la cancellazione con un colpo di spugna».

