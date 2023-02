Consorzio, il processo ricomincia da capo 

Nel processo contro Antonio Pili, 72 anni, di Tortolì, e Vincenzo Cannas (64), di Loceri, si riparte da zero. Ieri il Tribunale in seduta collegiale (presidente Giorgio Cannas, a latere Paola Murru e Nicole Serra) ha ordinato la restituzione degli atti al pm Valentina Vitolo perché a seguito della modifica dell'imputazione (abuso d’ufficio in concorso), la nuova ipotesi contestata ai due ex amministratori del Consorzio di bonifica è un fatto nuovo e difforme da quello precedente. A maggio 2022 era stato modificato il capo di imputazione, in virtù della riforma in materia di abuso d'ufficio, contestando non più la violazione di norme amministrative bensì il principio di buon andamento e imparzialità. Trattandosi di una nuova contestazione, il processo deve ripartire dalla fase delle indagini preliminare. Spetterà al pm la valutazione dei presupposti per una nuova richiesta di rinvio a giudizio o archiviazione alla luce di tutti gli elementi emersi e del tempo trascorso dai fatti. La restituzione degli atti al pm è stata sollecitata lo scorso novembre dall’avvocato di Pili, Vito Cofano. Assiste Cannas il legale Marco Pilia. L’assistenza legale al Consorzio è curata da Daniele Murru e Daniela Poloni. In origine la Procura ha contestato a Pili e Cannas l’arruolamento, con affidamento diretto, di un consulente tecnico, Bruno Simola, che aveva prestato servizio all’ente di viale Pirastu nel 2015. Contratto che poi, nel 2019, è stato dichiarato nullo dal giudice del lavoro. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA