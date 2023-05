Consorzio, il giudice riassume il direttore  

La telenovela sul caso del direttore fantasma si arricchisce di una nuova puntata. Il giudice del lavoro, Giada Rutili, ha annullato il provvedimento con cui il Consorzio di bonifica ha estromesso Gianluca Lilliu dalla procedura per l’assunzione del direttore generale. In più il giudice, che ha condannato il Consorzio al pagamento delle spese (11.330 euro), ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura, in relazione al reato di abuso d’ufficio, Corte dei Conti per quanto di competenza sotto il profilo della responsabilità erariale del Cda per i fatti di cui è causa. La vicenda inizia a dicembre 2018, quando il Consorzio indice una selezione per assumere un direttore generale. Lilliu, assistito dall’avvocato Irene Madeddu, partecipa al bando e si classifica quarto. In seguito il Consorzio (avvocato Arcangelo Guzzo) dichiara decadute dall’assunzione le prime due graduate. Il 23 giugno 2020 viene assunto Marcello Giacobbe, ingegnere, collocato al terzo posto della graduatoria con instaurazione del relativo rapporto di lavoro al 13 agosto 2020. Successivamente lo stesso tecnico, in seguito a una decisione del Tribunale, è tornato a guidare l’ufficio tecnico. Solo qualche giorno fa, in un filone parallelo, la Corte d’Appello di Cagliari ha ritenuto corretta la procedura concorsuale indetta per l’assunzione del manager. (ro. se.)

