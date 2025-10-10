VaiOnline
Tortolì.
11 ottobre 2025 alle 00:18

Consorzio, il futuro nei numeri 

Franco Ammendola: «Ho messo i conti in ordine e mi fanno fuori» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’ultima buona notizia l’ha avuta il giorno del siluramento: 350 mila euro per i lavori di adeguamento della pista dell’aeroporto, controllato dal Consorzio industriale attraverso Aliarbatax. Franco Ammendola, 71 anni, imprenditore di Tortolì, fa i conti in tasca agli ultimi cinque anni della sua creatura. Il Comune di Tortolì deve versare all’ente 5 milioni e 300 euro. «Il problema ero io, ora i soldi saranno accreditati». Qualche debituccio pure la Provincia di Nuoro, 3 milioni e mezzo per il risanamento delle perdite dal 2012 al 2020. «Con questi nove milioni i conti sono a posto». Cinque anni fa erano 16, la differenza salta agli occhi.

Finita l’era Ammendola l’ente dovrà darsi un nuovo assetto. Sono solo indiscrezioni quelle che circolano. Vincenzo Nieddu, geometra, dipendente del Consorzio di Bonifica, viene indicato come possibile successore, in un Consiglio d’amministrazione in cui un posto potrà a ragione essere occupato da Marcello Ladu, sindaco di Tortolì e da un nome espressione di Forza Italia, a parziale compensazione della rinuncia alla candidatura di Angelo Stochino.

I conti

L’ultimo anno del Consorzio è volato via tra decreti ingiuntivi e ricorsi nella battaglia infinita con il Comune di Tortolì. Tuttavia anche senza l’aiuto dei soci Comune e Provincia Ammendola ha chiuso il bilancio 2024 con un saldo positivo di 400 mila euro e 25 milioni di finanziamenti già nel cassetto per i prossimi anni. Non male per un ente preso per i capelli nel 2020. «Non lo voleva nessuno, ora vediamo se sono capaci di gestirlo». In questi anni Ammendola ha riaperto l’aeroporto, prossimo all’accreditamento per gli aerei fino a 100 posti e perfino organizzato una kermesse sulla longevità. Un giochetto da un milione di euro: «Noi non abbiamo messo un euro, ha pagato tutto la Regione. E poi nessuno scandalo il Consorzio si occupa di promozione dell’Ogliastra anche in questo modo». La convenzione non è stata poi rinnovata. A tre giorni dal benservito ricevuto dalla Provincia Ammendola continua a masticare amaro. «Con tutti i problemi che ci sono la priorità non può essere decapitare il Consorzio industriale, tutto qui». Fino alla prossima puntata.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Il ritorno dei palestinesi a Gaza E Tel Aviv attende i suoi ostaggi

Nella Striscia è scattata la tregua, arretra l’esercito israeliano Tra Hamas e Netanyahu ancora scambi di messaggi infuocati 
L’operazione

Narcotraffico nell’Isola, spuntano i pentiti: crolla il muro di omertà

Una parte dei presunti boss della droga avrebbe già iniziato a parlare con la Dda 
Francesco Pinna
regione

Todde-Zedda, un vertice accelera il rimpasto

Il presidente dei Progressisti incontra la governatrice: sul tavolo il caso Satta 
Roberto Murgia
Garlasco

«Verificare i conti delle gemelle Cappa»

La Finanza chiese di fare indagini bancarie: spariti i nomi delle cugine di Chiara Poggi  