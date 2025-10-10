Consorzio, il futuro nei numeri 

L’ultima buona notizia l’ha avuta il giorno del siluramento: 350 mila euro per i lavori di adeguamento della pista dell’aeroporto, controllato dal Consorzio industriale attraverso Aliarbatax. Franco Ammendola, 71 anni, imprenditore di Tortolì, fa i conti in tasca agli ultimi cinque anni della sua creatura. Il Comune di Tortolì deve versare all’ente 5 milioni e 300 euro. «Il problema ero io, ora i soldi saranno accreditati». Qualche debituccio pure la Provincia di Nuoro, 3 milioni e mezzo per il risanamento delle perdite dal 2012 al 2020. «Con questi nove milioni i conti sono a posto». Cinque anni fa erano 16, la differenza salta agli occhi.

Finita l’era Ammendola l’ente dovrà darsi un nuovo assetto. Sono solo indiscrezioni quelle che circolano. Vincenzo Nieddu, geometra, dipendente del Consorzio di Bonifica, viene indicato come possibile successore, in un Consiglio d’amministrazione in cui un posto potrà a ragione essere occupato da Marcello Ladu, sindaco di Tortolì e da un nome espressione di Forza Italia, a parziale compensazione della rinuncia alla candidatura di Angelo Stochino.

I conti

L’ultimo anno del Consorzio è volato via tra decreti ingiuntivi e ricorsi nella battaglia infinita con il Comune di Tortolì. Tuttavia anche senza l’aiuto dei soci Comune e Provincia Ammendola ha chiuso il bilancio 2024 con un saldo positivo di 400 mila euro e 25 milioni di finanziamenti già nel cassetto per i prossimi anni. Non male per un ente preso per i capelli nel 2020. «Non lo voleva nessuno, ora vediamo se sono capaci di gestirlo». In questi anni Ammendola ha riaperto l’aeroporto, prossimo all’accreditamento per gli aerei fino a 100 posti e perfino organizzato una kermesse sulla longevità. Un giochetto da un milione di euro: «Noi non abbiamo messo un euro, ha pagato tutto la Regione. E poi nessuno scandalo il Consorzio si occupa di promozione dell’Ogliastra anche in questo modo». La convenzione non è stata poi rinnovata. A tre giorni dal benservito ricevuto dalla Provincia Ammendola continua a masticare amaro. «Con tutti i problemi che ci sono la priorità non può essere decapitare il Consorzio industriale, tutto qui». Fino alla prossima puntata.

RIPRODUZIONE RISERVATA