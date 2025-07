Consorzio, i soldi sono bloccati 

Senza stipendio. È il rischio (alto) che corrono i sedici dipendenti del Consorzio industriale. Il Comune di Tortolì, socio a metà con la Provincia dell’Ogliastra, ha pignorato i conti dell’ente amministrato da Franco Ammendola che dunque non può fare nessuna operazione. Il denaro in possesso del Consorzio è congelato. E l’umore tra i dipendenti, molti dei quali poco più di dieci anni fa hanno vissuto lo stesso incubo, arrivando a 19 mensilità senza paga, è di profonda preoccupazione. I vertici del Consorzio li hanno avvertiti, in vista del prossimo stipendio previsto per il 27 luglio. Nessuna garanzia sul bonifico, come conferma Ammendola: «I conti sono bloccati. Non potremo pagare né gli stipendi né acquistare i reagenti per il depuratore».

Nel caos

Che la discordia istituzionale non sarebbe finita con strascichi pesanti lo si è capito da tempo. Non hanno funzionato neppure le diplomazie che hanno provato a riequilibrare i rapporti fra i vertici di Comune e Consorzio. Alle continue richieste di denaro, in nome di sentenze giudiziarie culminate con decreti ingiuntivi, sono seguiti gli intrecci per l’appropriazione delle aree ex Cartiera. Una spirale di attacchi incrociati che ora rischiano di trascinare nel caos anche i dipendenti. «Allo stato delle cose - dice Ammendola, confermando quanto trapelato ieri - il prossimo 27 luglio saremo impossibilitati a pagare gli stipendi. Sono a rischio tutti i servizi perché non so cosa faranno i dipendenti, sia gli amministrativi che gli operai addetti al depuratore. Non possiamo spendere neppure un centesimo, i conti sono stati congelati».

Rischio sversamenti

La goccia che ha fatto traboccare il vaso nei rapporti, già deteriorati, fra Comune e Consorzio è l’azione di forza condotta da Ammendola sui terreni dell’ex Cartiera. L’immissione in possesso, su cui la Regione si è espressa con tanto di diffida a ripristinare il lucchetto e a rimuovere il cartello di proprietà privata, ha alimentato lo scontro. Il Consorzio si è ritrovato con i conti bloccati e anche la gestione del depuratore è a rischio. Ammendola lancia l’allarme: «Tra le conseguenze – puntualizza il presidente - anche lo sversamento a mare di liquami e quello sarebbe un problema serio. È una situazione di cui noi, poco tempo fa, abbiamo informato anche la Prefettura».

