Consorzio, fondi congelati 

I soldi per ripianare i debiti del Consorzio industriale sono dentro la cassaforte del Comune di Tortolì e lì resteranno. «Le risorse - chiarisce il sindaco, Marcello Ladu - possono essere svincolate solamente per il ripiano delle perdite per il quale non possono non tenersi nella dovuta considerazione le numerose vicende giudiziarie». In altri termini, la lite è tale che il Comune non si azzarda a sborsare un centesimo. L’ente di via Garibaldi si muove in punta di diritto e congela le speranze che nei giorni scorsi il Consorzio industriale ha riposto per rimpinguare le proprie casse al verde, compresa l’impossibilità di sostituire la centrifuga del depuratore da cui rischiano di scivolare in mare i liquami.

Caos totale

È vero che la Regione ha erogato un finanziamento di 5,3 milioni di euro per ripianare i debiti che il Comune, in qualità di socio al 50 per cento del Consorzio, avrebbe accumulato nel corso degli esercizi tra il 2016 e il 2020. Ma è altrettanto vero che lo stesso Comune non trasferirà le somme a cuor leggero. Domani è convocato il Consiglio comunale in cui l’adunanza prenderà atto dell’ingresso delle risorse. «I fondi accreditati dalla Regione, solo lo scorso febbraio, sono vincolati alla costituzione del Fondo perdite da società partecipate per le annualità 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 e non possono essere configurati, come il Consorzio vorrebbe sostenere, come partita di giro e girofondi senza verificarne la legittimità e la debenza di eventuali pagamenti, e ciò tanto più in assenza di una pronuncia giurisdizionale».

L’incontro

In Consorzio, almeno per quanto dichiarato dal presidente Franco Ammendola, la giacenza finanziaria scarseggia. Sarebbero a rischio gli stipendi e persino la manutenzione ordinaria del depuratore di Baccasara che riceve i liquami da Tortolì, Lotzorai, Girasole e Santa Maria Navarrese. Ma alla luce della missiva di ieri, curata dall’ufficio legale e di segreteria del Comune, il Comune non farà da stampella. Almeno nell’immediato. «Ma - avvisa Ladu - riconfermiamo la volontà di non sottrarci a ogni eventuale occasione di confronto e pertanto invitiamo il presidente Ammendola e la prefetta Alessandra Nigro all’incontro in Comune per il 5 giungo».