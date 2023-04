Consorzio, ecco chi prende i soldi 

La promozione turistica del Consorzio industriale sarà curata da sette società che fanno incetta di analoghi incarichi in tutta l’Isola. Dalla Fondazione Mont’e Prama al comitato per i festeggiamenti in onore della Deledda. Il ventaglio degli affidamenti diretti, annunciati dal presidente Franco Ammendola, è un affare da 885 mila euro. Chi ha elaborato l’impianto per il piano d’azione complessivo del Consorzio, beneficiario di un finanziamento di 900 mila euro erogato dall’assessorato regionale al Turismo, è stato Mondino Schiavone che ha ottenuto un compenso di 30 mila euro. Il progetto, un pacchetto di 960 mila euro totali (60 mila euro è il budget ascritto al bilancio consortile 2022), si fonda sul triangolo nautica-aeroporto-longevità.

Gli affidamenti

La realizzazione di una campagna di promozione dell’aeroporto di Tortolì, che dovrebbe riaprire il 9 maggio prossimo, per voli privati è stata affidata per 123.500 euro alla Studio creativo e partners di Giorgio Pitzianti, professionista cagliaritano con collaborazioni nel campo della comunicazione e della creatività in Italia e all’estero e che, lo scorso anno, ha stretto collaborazione con la società Opificio Innova di Schiavone negli spazi della Manifattura Tabacchi di Cagliari. La campagna di pubblicità digitale per la destinazione turistica Ogliastra Sardegna è in mano alla Relive Communications (57 mila euro) di Massimiliano Cicu. Di promuovere il comparto nautica e aeroportualità se ne occuperà, per 152 mila euro, Agorà srl con sede a Milano. Di organizzare un ciclo di seminari e di incontri di aggiornamento e di perfezionamento per guide cicloturistiche ambientali e per la valorizzazione dei percorsi territoriali ne avrà cura la società Sviluppo performance e strategie, affidataria per 142.500 euro, di Alessandro Cossu. Infine c’è il tema della longevità e della Blue zone tanto caro all’Ogliastra. Sono tre gli affidamenti: la romana Theorema srl (95 mila euro), Emme Effe comunicazione, società di Anthony Muroni, che percepirà 133 mila euro, e la Fondazione Its Blue Zone, presieduta da Nanni Usai, dirigente dello Ianas, di cui fanno parte Costantino Tidu, commissario della Provincia di Nuoro, nel ruolo di vice. Tra i soci della Fondazione anche la società Opificio Innova di Mondino Schiavone.

Puddu (Pd) attacca

Intanto Ivan Puddu ha replicato a Franco Ammendola, il quale rispondendo allo stesso leader dem, ha chiesto quale ente rappresentasse. «Come segretario del Pd - ha affermato Puddu, 45 anni - non rappresento alcun ente, ma come segretario politico del Pd invece ho il dovere di evidenziare le scelte che a nostro avviso per la comunità sono sbagliate e non contribuiscono in maniera incisiva allo sviluppo del territorio. Come ho già specificato in maniera chiara, non ho puntato il dito sul Consorzio industriale, ma sul metodo di stanziamento dei fondi pubblici da parte dell’assessorato regionale al Turismo».