Consorzio e Comune uniti per il Carnevale 

È ufficiale: Iglesias avrà il suo carnevale e, nonostante i fondi ridotti, promette di essere alla pari degli ultimi carnevali organizzati in città: non più una parata per le vie del centro storico come era stato ipotizzato inizialmente, bensì la sfilata su strada. Lo scorso anno l’organizzazione era stata affidata all’associazione Noa, che aveva coinvolto tutte le realtà cittadine e non solo. Quest’anno il testimone è passato al Consorzio turistico per l’Iglesiente e all’associazione Iglesias Centro Storico, su mandato del Comune.

Il Comune

Si inizia il 22 febbraio con la tradizionale festa in maschera di Serra Perdosa organizzata dalla parrocchia San Pio X, presso la palestra “Il Pallone”, per grandi e piccoli. Il primonmarzo, invece, sarà la volta della festa in piazza per i bimbi, con animazione e intrattenimento ludico. Infine, l’evento che concluderà il carnevale: la sfilata dell’8 marzo.

La sfilata seguirà un percorso ridotto rispetto agli scorsi anni: partirà da via Isonzo e arriverà in piazza Sella, mentre per le 19 è previsto il rogo di Norfieddu alle mura pisane. A seguire, le premiazioni delle maschere e dei gruppi, con una menzione speciale a sorpresa. A chiudere la serata, tornerà la discoteca in piazza con i deejay Dusty Kid e Andrea Laddo. Come ogni anno, l’invito a prendere parte alla sfilata è esteso non solo alle associazioni cittadine, ma anche a quelle dei comuni limitrofi, le quali potranno iscriversi anche con carri allegorici.

«Avremmo voluto aprire la partecipazione ai grandi carri dei Comuni più lontani – dichiara l’assessora alla Cultura, Claudia Sanna – ma, al momento, la mancanza di un ente che si dedichi interamente all’organizzazione del carnevale non permette di pensare in grande. Tuttavia, affidare l’organizzazione alle realtà cittadine è anche un modo per dimostrare la volontà di coinvolgerle tutte. Alcune hanno già manifestato l’intenzione di sfilare con carri, e non escludiamo la partecipazione di carri provenienti da altri paesi, qualora ne facessero richiesta».

Il Consorzio

A breve saranno aperte le iscrizioni per partecipare e il Consorzio turistico per l’Iglesiente assicura di lavorare per l’inclusione di tutti i gruppi locali: «Siamo onorati che l’amministrazione ci abbia coinvolti nell’organizzazione - commenta Attilio Casti, presidente del consorzio -, ci stimola la massiccia partecipazione ai nostri eventi, nonostante il momento storico difficile che il territorio sta vivendo».

L’organizzazione del carnevale richiede molto impegno, ma negli ultimi anni ha saputo unire le forze delle varie realtà cittadine: «Ringrazio fin da ora – conclude l’assessora Sanna – tutte le associazioni, a partire dal Consorzio Turistico e Iglesias Centro Storico, che si sono rese disponibili alla richiesta dell’assessorato di organizzare la sfilata».

