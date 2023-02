Consorzio di residenti per rimettere in sesto le strade di campagna  

Nasce il primo consorzio per le strade vicinali, vie private che di fatto vengono utilizzate come pubbliche - comprese le strade sterrate - e che in città si concentrano lungo il litorale e nell’entroterra di Flumini.

Una svolta per la manutenzione delle strade private ad uso pubblico dopo il via libera del regolamento lo scorso anno, che si tradurrà nella rinascita di quelle arterie dove il Comune da solo non può intervenire. Domenica l’ultimo incontro per definire la costituzione del gruppo di cittadini, con Aldo Argiolas - presidente del consorzio del primo piano di risanamento nel litorale, nella zona di Sant’Andrea - in prima linea fra i promotori dell’iniziativa che per ora si concentra nelle vie Sirai e del Nuraghe.

«Un passo molto importante per uscire dal degrado», commenta lo stesso Argiolas, «spetta anche a noi cittadini attivarci per migliorare la situazione delle nostre strade, lamentarsi per le buche aspettando che siano gli altri ad intervenire non porta da nessuna parte. E finalmente, dopo circa trent’anni trascorsi nella totale rassegnazione», aggiunge Argiolas, «noi abitanti nel territorio extraurbano di Quartu ci siamo convinti che la condivisione dei problemi che ci attanagliano, e la ricerca di soluzioni attraverso un corretto confronto, è l'unico modo per superare i disagi, con il solo obiettivo di migliorare le condizioni di vita del nostro territorio».

Si parte dal primo consorzio delle strade vicinali concentrate in una zona di Margine Rosso, con la speranza che anche gli altri comparti del litorale seguano lo stesso esempio.

