Consorzio di Bonifica, una sfida a due 

Pilastri di un’economia da sempre legata alla terra. Agricoltori e allevatori puntano sul rilancio ma la sfida imminente adesso è quella elettorale per il rinnovo della dirigenza del Consorzio di Bonifica. Domenica in 8mila 75 saranno chiamati al voto, due le liste in campo: una che ripropone il presidente uscente Carlo Corrias, l’altra promossa dall’ex assessora regionale Elisabetta Falchi.

La novità

«Vogliamo costruire un Consorzio più efficiente, trasparente e vicino alle esigenze di chi lavora la terra ogni giorno». Da qui parte la sfida di Elisabetta Falchi, ex vice presidente nazionale di Confragricoltura che insieme all’imprenditore di Cabras Gianni Meli ha messo in piedi una lista per cercare di rappresentare più voci nella gestione dell’Ente «anche proponendo posizioni differenti». Nessuna frattura interna a Confagricoltura, tengono a precisare «però nelle riunioni preliminari si era chiesta un’apertura e un cambio di rotta, ma si è deciso di riconfermare in toto l’attuale amministrazione che ha lavorato bene – aggiunge Falchi – ma noi vorremmo portare una pluralità di visioni». Un Consorzio più partecipato per «dare rappresentatività a tutti i territori - aggiunge Meli – Ad esempio finora un’area come quella di San Vero non ha mai avuto un proprio esponente». Si pensa a riunioni periodiche con i consorziati per un confronto diretto e ascoltare i vari problemi, oltre che al miglioramento dei servizi. «Fondamentale potenziare il trend di riduzione del costo dell’acqua che era già iniziato durante la gestione commissariale di Andrea Abis» ribadisce Falchi che assicura impegno con Enas perché si arrivi al collaudo della diga e all’ampliamento del servizio nel Sinis. Tanti progetti anche se alcuni soci di Coldiretti evidenziano che la propria candidatura forse non è stata gradita. «Ma non siamo in contrasto, vogliamo solo rappresentare la nostra terra» ripetono Giorgio Scalas di San Vero e Giacono Basciu di Marrubiu.

La continuità

Sostenuto da Coldiretti e Confagricoltura, il presidente uscente Carlo Corrias, affiancato dal vicepresidente uscente Tonino Sanna (attuale presidente provinciale e vicepresidente regionale di Confagricoltura) si ripresenta al mondo degli agricoltori e degli allevatori forte di un quinquennio in cui ci sono stati grossi investimenti. «Sono stati finanziati progetti per oltre 100 milioni di euro, molti dei quali già avviati o in fase di realizzazione – hanno fatto sapere le associazioni - a oggi sono oltre 68 i milioni di euro per l’efficientamento della rete irrigua». Corrias ha sempre ricordato l’importanza di aver ridotto il costo del servizio irriguo «uno dei traguardi più importanti raggiunti». La lista Coldiretti-Confagricoltura Uniti, si ripresenta compatta per dare continuità al lavoro svolto e affrontare nuove sfide. «Corrias guida un gruppo che si è distinto per spirito di squadra e una gestione condivisa» ripetono.

