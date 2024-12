Consorzio di bonifica, pronti al voto 

Il primo quinquennio di amministrazione, dopo sedici anni di commissariamento, ha fatto registrare importanti risultati, a partire dalla diminuzione del costo dell'acqua. Per il Consorzio di bonifica dell’Oristanese è tempo di elezioni: il prossimo 23 febbraio i tredicimila associati saranno chiamati alle urne per il rinnovo del Consiglio dei delegati al quale spetterà il compito di nominare il presidente e il Consiglio di amministrazione che rimarranno in carica fino al 2030.

Il bilancio

Al momento sono novemila gli aventi diritto al voto: si tratta degli imprenditori agricoli o coltivatori diretti che hanno versato tutti i contributi consortili fino al ruolo 2023. «Ma c’è tempo fino al 23 gennaio per mettersi in regola», fa sapere il presidente dell’Ente, Carlo Corrias, che traccia un bilancio positivo del suo mandato. «Senza dubbio il traguardo più importante raggiunto in questi anni è stato riuscire ad abbattere il costo dell’acqua del 57 per cento – afferma – un risultato eccellente che contribuisce da una parte alla salvaguardia di una risorsa preziosa, dall’altra alla sostenibilità economica delle aziende». L’installazione dei contatori (al momento sono diecimila quelli distribuiti in tutto il territorio) ha contribuito, poi, alla riduzione dei consumi del 30 per cento. «Potendo tenere d’occhio il volume dell’acqua utilizzata – aggiunge Corrias – gli agricoltori sono più attenti agli sprechi». L’emergenza climatica la scorsa estate ha messo a dura prova tutti i Consorzi sardi «ma grazie alla diga Eleonora d’Arborea – va avanti – nell’Oristanese non è stato necessario neppure un giorno di restrizioni: abbiamo irrigato regolarmente i 20mila ettari di superficie». Le sfide per i prossimi anni si annunciano impegnative tra progetti già avviati e nuovi obiettivi.

Il futuro

Uno su tutti, la salvaguardia degli equilibri economici. Il rendiconto di gestione 2023 evidenzia «la vulnerabilità dell’equilibrio da poco raggiunto a causa della forte dipendenza dai contributi regionali». Un valido aiuto arriva dal Pnrr. «Abbiamo finanziamenti per cento milioni di euro - sottolinea Corrias – serviranno per gli estendimenti irrigui, per interventi manutentori e soprattutto per l’impermeabilizzazione del canale adduttore destra Tirso».

Un progetto da realizzare con dieci milioni di euro, risorse legate al Pnrr, per eliminare le perdite idriche nel tratto che attraversa i centri di Solarussa, Zeddiani, Tramatza e Siamaggiore. C’è poi da sistemare le condotte irrigue, «tremila chilometri di tubature datate, alcune realizzate negli anni ’20, altre negli anni ’50 e ’60».

