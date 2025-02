Consorzio di bonifica, progetto per l’utilizzo delle acque reflue 

Questo mercoledì, nella sede cagliaritana del Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale, si è tenuto un incontro per discutere sul progetto di recupero e riutilizzo delle acque reflue dell’impianto di depurazione di proprietà del Consorzio Industriale.

Al confronto sul nuovo progetto erano presenti Enrico Caboni, presidente del Consorzio Industriale di Villacidro; il consigliere regionale Emanuele Matta; il presidente del Consorzio di Bonifica, Efisio Perra ; il vicepresidente Cbsm e vicesindaco di Villacidro Dario Perra, il consiglio di amministrazione e i tecnici Cbsm.

Durante la riunione le parti hanno ribadito la volontà di procedere verso un per il recupero delle risorse idriche di scarico, che allo stato attuale vengono disperse.

Il progetto prevede, come indica il consigliere Emanuele Matta, «lavori di ammodernamento e implementazioni nell'impianto di depurazione esistente, che verranno realizzati dal Consorzio Industriale attraverso fondi regionali già assegnati».

Per poter convogliare le acque ai fini irrigui saranno necessarie ulteriori risorse e infrastrutture a partire dalla realizzazione di una vasca di rilancio, che porterà l'acqua alla torretta di accumulo per mandare in pressione l'acqua alla rete irrigua, anch'essa da realizzarsi.

I calcoli previsionali riportati dal Consorzio prevedono un recupero delle acque reflue di circa 1,2 Ml MC/anno, che potrebbero servire circa 200 ettari di terreno. (m. m.)

