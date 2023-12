Consorzio decapitato, ipotesi commissario 

Al netto delle attività di ordinaria amministrazione, il Consorzio industriale è al momento paralizzato. Ma all’assemblea straordinaria di ieri pomeriggio non sono stati dipanati i dubbi sul futuro prossimo dell’ente, temporaneamente orfano di presidente e vice. Mercoledì scorso Franco Ammendola, 72 anni, e Rocco Meloni (71) sono stati destinatari di ordinanze di custodia cautelare nell’ambito dell’inchiesta sulle aste pilotate per gli immobili di via Ponza. Invero, nessuno dei due è stato interdetto dai pubblici uffici. Alla riunione in Consorzio, convocata dal presidente del collegio dei revisori, Davide Mereu, sono state vagliate tutte le strade percorribili per garantire subito piena operatività all’ente. «La situazione è delicata e va presa con le pinze», ha detto Costantino Tidu, commissario della Provincia di Nuoro, ente socio al 50 per cento insieme al Comune. «In attesa che vengano chiariti aspetti di natura giudiziaria, si tratta di valutare la strada migliore per andare avanti. Le attività ordinarie e indifferibili sono in capo al presidente del collegio dei revisori e al direttore amministrativo, ma le convenzioni amministrative e contabili sono di competenza del rappresentante legale». Non si scarta neppure l’ipotesi del commissariamento: «Ma nel caso sarebbe competenza della Regione», precisa Tidu. Nuovo incontro subito dopo Natale. Intanto oggi a Cagliari sono fissati gli interrogatori di garanzia di Rocco Meloni e Gianni Collaro (47), maresciallo dei carabinieri.