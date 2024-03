Consorzio Cip, in appello pene confermate 

Anche per la Corte d’appello di Sassari c’era più di un filo diretto tra i vertici del Cip, il Consorzio industriale provinciale di Nuoro, e la Calabria degli imprenditori Tonino Marchio e Tonino Roncone. Un legame che nascondeva, secondo le sentenze di due distinti tribunali, quelli di Nuoro e Sassari, collusioni per stabilire il contenuto del bando di progettazione sulla consulenza tecnica specialistica per l’impianto di trattamento di rifiuti liquidi pericolosi. Consulenza che, secondo l’accusa, era prodromica alla realizzazione di una piattaforma di smaltimento dei rifiuti nella zona industriale di Ottana, affidata al Cip, finanziata con 2,5 milioni di euro dalla Regione. I giudici sassaresi hanno confermato le pene a sei mesi inflitte dal gup di Nuoro nel giudizio abbreviato contro i due imprenditori calabresi per turbata libertà degli incanti. Pena (sei mesi) confermata anche ad Antonio Busi, direttore generale dell’Antica Fornace di Bolotana per aver turbato un’altra gara del Cip, sulla concessione trentennale di alcune aree destinate ad energia rinnovabile.

Davanti al tribunale di Nuoro si sta celebrando il processo che vede imputati per le stesse vicende Tore Serra e Pier Gavino Guiso, rispettivamente direttore e all’epoca dei fatti presidente del Cip. (f . le.)

