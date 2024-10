Consorzio bonifica, Solanas presidente 

Tutto nel segno della continuità. La lista del presidente uscente, Andrea Solanas, 51 anni, di Tortolì, ha vinto le elezioni al Consorzio di bonifica. “Per l’agricoltura in Ogliastra”, la denominazione della lista, si è affermata sia nella prima che nella seconda fascia, esprimendo 9 consiglieri contro i 6 della lista “Acqua: un bene per tutti”. Nel primo elenco la partita si è chiusa 106 a 80. I più votati tra i grandi elettori della lista vincente sono stati Pietro Pisano (17 voti, Tortolì), Giovanni Angelo Tegas (20, Tortolì), Giampietro Doa (18, originario di Arzana ma trapiantato a Tortolì), Giuseppe Giacobbe (20, Tortolì) Mario Vittorio Cabras (8, Lotzorai) e Alessandro Chiai (13, Bari Sardo). Nella lista avversaria hanno ottenuto un seggio, sempre tra i grandi elettori, Giacomo Mannini (10, Lotzorai), Salvatore Piras (18, Girasole), Carlo Pistis (15, Lotzorai) e Antonio Pili (10, Tortolì). Del secondo elenco (358 voti) accedono al consiglio dei delegati Andrea Solanas, marito dell'assessore comunale di Tortolì, Irene Murru, 204 preferenze, Paolo Sechi (61 voti, Tortolì) ed Ettore Tangianu (55, Lotzorai) per la lista vincente, mentre tra gli sconfitti (318) staccano il pass per l’aula Sebastiano Tronci (65, Baunei) e Franco Murreli (64, Tortolì), predecessore di Solanas. L’attuale presidente resterà in carica fino a gennaio, quando verrà convocato il consiglio dei delegati per esprimere il nome del massimo amministratore dell’ente di viale Pirastu. Non eletti Carlo Griva, Sergio Melis, Vincenzo Cannas, Alessio Canu, Antonello Farris, Davide Ferrai, Oliviero Scudu, Carmine Tangianu, Marco Demurtas, Marino Secci, Stefano Tuligi, Daniel Perino, Mario Francesco Melis e Tonino Barranu. (ro. se.)

