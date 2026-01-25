Consorzio, altolà degli imprenditori 

Gli imprenditori di Baccasara hanno perso la pazienza. Le lungaggini sulla nomina del delegato della Camera di commercio nel Cda del Consorzio industriale provocano i primi mal di pancia tra gli operatori. «Il componente nel Cda in rappresentanza delle imprese dev’essere espressione diretta degli imprenditori realmente insediati nel comparto industriale di Baccasara». È categorico Riccardo Mulas, presidente dell’associazione degli insediati nell’area industriale di Tortolì e titolare di un cantiere nautico. La nomina, attesa da settimane, sembrava una formalità di rito, con Confesercenti che aveva messo l’ipoteca sull’incarico, ma ora è diventata un caso politico.

Il malumore

Sono diverse le personalità che ambiscono alla terza poltrona dell’ente, tanto che fare sintesi sta diventando un vero rompicapo. «Esprimo il mio dissenso su tutto ciò a cui, da settimane, stiamo assistendo. È tutto distante dalle esigenze degli imprenditori». Mulas mette i puntini sulle “i”: «Il componente del Cda deve vivere quotidianamente le criticità e le potenzialità dell’area. Gli insediati sono i principali portatori di interesse rispetto alle scelte strategiche del Consorzio. Qualsiasi nomina che non tenga conto di questo principio rischia di allontanare ulteriormente il Consorzio dalle esigenze concrete del tessuto produttivo locale, indebolendo il rapporto di rappresentanza e di fiducia con le imprese».

La corsa

La nomina, almeno secondo gli accordi della prima ora, spetterebbe a Confesercenti, ma negli ultimi giorni si sono fatte largo altre piste e la vicenda avrebbe suscitato più di un malumore. Altre associazioni di categoria avrebbero sollevato la cresta nel tentativo di sparigliare il campo. Al netto delle trattative, individuare il delegato della Camera di commercio sta creando non poche fratture fra Nuoro e l’Ogliastra. Senza contare le missioni cagliaritane di alcune figure che ambiscono all’incarico e che, negli ultimi giorni, hanno varcato i confini del Consiglio regionale in cerca di sponde sicure per l’autocandidatura. «Confido che la nostra posizione - conclude Mulas - possa contribuire a un dibattito più trasparente e a una rapida soluzione orientata solo ed esclusivamente all’interesse reale dell’area industriale e dell’Ogliastra».

RIPRODUZIONE RISERVATA