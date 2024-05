Consorzio alla resa dei conti  

Marcello Ladu indossa l’elmetto e va in trincea. Domani sottoporrà all’aula consiliare un documento sui rapporti con il Consorzio industriale, non certo idilliaci. Tanto che lo stesso sindaco di Tortolì, di recente, ha chiesto la testa del suo presidente, Franco Ammendola. La guerra fredda tra i due enti ha ispirato la convocazione dell’assemblea. La discordia fonda le sue radici nei continui solleciti di pagamento che il Consorzio pretende dal Comune nel nome di (presunti) debiti sulla mancata partecipazione alle perdite degli anni precedenti. Per Ammendola il Comune sarebbe debitore di (almeno) 6,1 milioni di euro. Un’altra richiesta, l’ultima in ordine di tempo, è una pretesa di 1,2 milioni di euro. Nell’ingranaggio istituzionale si è messa di traverso anche la questione sulle aree ex Cartiera, su cui Ammendola aveva disposto un esproprio cassato dal Tar dopo il ricorso della Regione.

Oltre ad Ammendola, Ladu ha invitato all’assemblea civica anche Costantino Tidu, commissario della Provincia di Nuoro, che con il Comune è il secondo azionista del Consorzio. L’invito è esteso anche ad Agostino Cicalò, presidente della Camera di commercio di Nuoro che esprime uno dei tre componenti del Cda (attualmente Rocco Meloni), e Salvatore Corrias, consigliere regionale del Pd. «Con i giochi di squadra si vincono sempre le partite. I Consigli comunali - dichiara l’esponente Dem - sono luoghi di dibattito, confronto e scelta. La mia posizione sarà quella che rappresenterà il mio partito in Consiglio». Corrias non sarà in Aula, trattenuto a Cagliari per dichiarazioni programmatiche.

Potrebbe essere in Aula Cicalò. Che, intanto, ammette di seguire con attenzione la vicenda: «La Camera di commercio deve capire cosa sta succedendo tra i due enti». La questione è delicata, al punto che la presidente del Consiglio comunale, Mara Mascia, in virtù della rilevanza assunta dal tema ha ritenuto opportuno «informare il Consiglio sul documento». Documento secretato dal sindaco fino a domani pomeriggio. «L’ impegno della Cisl - dice il segretario, Michele Muggianu - è diretto alla crescita della nostra economia e alla qualità del lavoro nel territorio. Le dispute tra istituzioni non fanno bene, specie in un momento di investimenti imprenditoriali di rilevanza. È necessario ricercare le migliori soluzioni nell’ottica di una necessaria collaborazione tra enti. Attendiamo di conoscere le deliberazioni del Consiglio e successivamente faremo le nostre valutazioni».

