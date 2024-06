Consorti tra trulli e ceramiche 

Bari. Il sole di giugno in Puglia impone cappelli a falde larghe per alcune delle consorti arrivate nel tacco d’Italia al seguito dei leader del G7 e coinvolte - come da programma - nella seconda giornata alla scoperta di bellezze, tradizione e delizie pugliesi. L’itinerario, cui hanno partecipato anche i “+1” dei Paesi ospiti, è partito nella seconda giornata del vertice da Grottaglie, centro in provincia di Taranto noto per la produzione di ceramiche, per dirigersi poi verso Alberobello: la perla della Valle d’Itria punteggiata dai tetti conici dei trulli, che è tra le maggiori e più particolari destinazioni turistiche in Puglia. E concludersi con un viaggio nella Valle d’Itria su un treno storico per Martina Franca.

Parte del gruppo Britta Ernst, consorte del cancelliere tedesco Olaf Scholz, Yuko Kishida, moglie del primo ministro giapponese Fumio Kishida, Heiko Von der Leyen, marito della presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, Amèlie Derbaudrenghien, moglie del presidente del Consiglio europeo Charles Michel, Ritu Banga, consorte del presidente della Banca Mondiale Ajay Banga. Si sono spostati tra imponenti misure di sicurezza e limitazioni al traffico che non hanno scoraggiato i residenti, fra curiosità e orgoglioso spirito di accoglienza.

