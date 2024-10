Consolle e casse, in aula si balla 

Quarant’anni “suonati” tra discoteche, radio e piazze a far ballare intere generazioni. Per il popolo della notte il nome di Sandro Azzena è una garanzia nel panorama musicale oristanese e isolano. Dall’esordio al Merak nel 1983, alle serate revival che continuano a radunare sotto la sua consolle un pubblico eterogeneo, non ha smesso di coltivare la sua passione, che ora è pronto a condividere con gli studenti dell’istituto "Don Deodato Meloni” grazie ad un progetto che porterà il Djing tra i banchi di scuola.

La chiamiamo dj o prof?

«Sempre dj, anche se sono davvero entusiasta di questa iniziativa fortemente voluta dal dirigente, Bruno Sanna. Credo sia una delle prime in Sardegna, hanno già aderito una ventina di ragazzi».

Da sempre abituato al grande pubblico, che effetto farà salire in cattedra?

«Sento una grande responsabilità nei confronti dei giovani che cercherò di incuriosire e appassionare a questo mondo con la teoria ma soprattutto con la pratica».

Dai primi anni Ottanta in pista. Ha visto fiorire in provincia tanti locali, dal Menhir all’Energy, passando per la Capanna, il Mina club, il Why Not. Com’è cambiata la scena?

«In quegli anni eravamo tra i migliori in Italia. Le discoteche della costa oristanese, comprese le invernali, facevano numeri vertiginosi. La scena è profondamente cambiata perché la società si è trasformata e tutto questo ha giocato a sfavore del clubbing. I giovani hanno abitudini diverse ma la musica non ha mai perso il suo ruolo centrale. Ecco perchè i dj non ne hanno risentito: la nostra figura è uscita dai quattro muri dei locali ed è sempre più richiesta».

A proposito di cambiamenti, come è mutato il modo di divertirsi dei giovani oristanesi?

«Il tema è delicato, ogni volta alimenta accesi dibattiti. Io mi domando sempre: come saremmo stati noi della vecchia generazione con uno smartphone tra le mani e una connessione velocissima a disposizione? Probabilmente esattamente come i ragazzi di oggi. Eppure loro sono incuriositi dai nostri tempi, bisognerebbe accompagnarli. Per questo trovo che l’idea di portare la consolle a scuola sia geniale, è un modo per avvicinarci».

Il passaggio dall’analogico al digitale ha stravolto il suo lavoro. Ma il fascino del vinile resta immutato.

«Sono un collezionista di apparecchi vintage ma mi rendo conto che il pc ci ha messo il turbo, ci ha dato immense opportunità che poi devono essere sfruttate in maniera consapevole».

La maggior parte dei ragazzi a cui insegnerà djing probabilmente non ha mai avuto un vinile tra le mani?

«Sicuramente, ecco perché sarà proprio quello il punto di partenza».

Cosa cercherà di trasmettere agli studenti?

«Prima di tutto la consapevolezza che bisogna essere e non apparire. Bisogna studiare in qualsiasi campo e non improvvisare, anche nella musica».

RIPRODUZIONE RISERVATA