«Consip, assolvete il padre di Renzi» 

Otto condanne e due assoluzioni, tra cui quella del padre dell’ex premier Matteo Renzi, Tiziano. È quanto chiesto dalla Procura di Roma nel processo per il caso Consip, una vicenda iniziata 7 anni fa e sulla quale, ha detto il pm Mario Palazzi nella requisitoria, potrebbe abbattersi «la mannaia della prescrizione».

Le accuse

Un’indagine complessa, «funestata dalla fuga di notizie e utilizzata per fini politici» - le parole del pm - e che ha riguardato indirettamente la Centrale unica degli acquisti della Pubblica amministrazione. La Procura ha chiesto di far cadere le accuse per il papà di Renzi, che era accusato di traffico di influenze, con la formula dell’insufficienza della prova illecita, mentre ha chiesto di condannare a un anno di carcere l’ex ministro Luca Lotti. Per lui l’accusa è favoreggiamento mentre è stata chiesta l’assoluzione per il reato di rivelazione del segreto d’ufficio. Stessa pena ad un anno sollecitata per l’ex parlamentare Italo Bocchino, per l’accusa di traffico di influenze, mentre per l’ex maggiore del Noe dei carabinieri Gian Paolo Scafarto l’accusa ha chiesto un anno e 10 mesi (per rivelazione del segreto e falso). Tre mesi per omessa denuncia la pena chiesta invece per il colonnello dei carabinieri Alessandro Sessa, ma per entrambi gli ufficiali è stata chiesta l'assoluzione per la più pesante accusa di depistaggio.

La requisitoria

La pena più alta, 5 anni, è stata sollecitata per l'imprenditore Carlo Russo a cui vengono contestate, tra le altre, le accuse di tentata estorsione e traffico di influenze. Per l’ex generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia chiesto un anno per favoreggiamento mentre è arrivata anche in questo caso la richiesta di assoluzione per la rivelazione del segreto. Nel corso della requisitoria, durata oltre cinque ore, il rappresentante dell’accusa ha ricostruito la genesi e l’evoluzione del procedimento. «Sono passati sette anni esatti dal 22 dicembre 2016 quando sono stato designato alla trattazione di questo procedimento - ha detto Palazzi -. Un processo con una attività istruttoria amplissima: un processo che è più destinato alla storia che alla giustizia perché molti o quasi tutti questi reati saranno travolti dalla prescrizione. È irragionevole pensare che si arrivi a un giudizio definitivo senza la mannaia della prescrizione».

RIPRODUZIONE RISERVATA