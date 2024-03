Consip, assolti Lotti e Tiziano Renzi «Nessuno si scusa?»  

ROMA. Si conclude con otto assoluzioni e due condanne l’inchiesta sul caso Consip della Procura di Roma. Tra gli scagionati dall’ottava sezione anche l’ex ministro Dem Luca Lorri e Tiziano Renzi, padre dell’ex premier Matteo che ieri scriveva sui social: «C’è un giudice a Roma. Ma ci sarà chi avrà finalmente il coraggio di chiedere scusa? Sette anni, i titoloni di tutti i giornali, i talk, un danno reputazionale infinito. E il danno politico, morale, umano. E per qualcuno addirittura la custodia cautelare. Poi oggi arrivano le assoluzioni per tutti». Il tribunale, in un procedimento partito nel 2016 e in cui si contestavano anche il traffico di influenze e il favoreggiamento, ha assolto gli altri imputati tanto perché “il fatto non sussiste” quanto perché “il fatto non costituisce reato”. Accuse cadute anche per gli imprenditori Alfredo Romeo e Carlo Russo, per l’ex parlamentare Italo Bocchino, per l’ex comandante dei carabinieri della Legione Toscana, Emanuele Saltalamacchia, l'ex presidente di Pubbliacqua Firenze, Filippo Vannoni e per Stefano Pandimiglio. Condannato ad un anno e sei mesi l’ex maggiore del Noe, Gian Paolo Scafarto per due episodi di rivelazione del segreto d’ufficio e falso. Tre mesi di carcere per il colonello dell’Arma Alessandro Sessa accusato di omessa denuncia. Caduta l’accusa di depistaggio per entrambi, devono comunque versale una provvisionale di 50 mila euro ial ministero della Difesa. L’accusatore era l'ex ad della società, Luigi Marroni: sostenne che Lotti e Saltalamacchia gli avevano rivelato che era in corso un'indagine su Consip nel capoluogo partenopeo. In aula il 26 aprile 2022, l’ex ad ddisse di essere stato contattato da Renzi senior nel settembre del 2016. Lotti incassa lasolidarietà del ministro della difesa Guido Crosetto, e mentre Iv soccecita un intervento del guardasigilli Carlo Nordio il presidente del Copasir, il Dem, Lorenzo Guerini, manda un «abbraccio a Lotti, amico prima ancora che collega o compagno di partito».

