Consiglio, traballa il presidente Piano 

Terremoto in maggioranza a Capoterra: dodici consiglieri hanno protocollato una proposta di delibera di revoca nei confronti del presidente del Consiglio comunale Stefano Piano, che rischia di abbandonare la guida dell’Aula dopo neppure due anni dall’inizio della legislatura. A determinare la decisione della maggioranza, i rapporti diventati sempre più tesi tra il sindaco Beniamino Garau e Stefano Piano, il rifiuto di quest’ultimo, in due occasioni, di convocare il Consiglio comunale e alcune inosservanze del regolamento.

Stefano Piano era stato presidente del Consiglio comunale anche durante la precedente legislatura, guidata dal sindaco Dessì, e anche allora la sua esperienza si concluse con una sfiducia.

Rispetto delle regole

Eletto nella lista “Capoterra civica”, terza forza della coalizione che sostiene Garau, Piano impugna subito la sciabola: «Il fatto che eserciti il mio ruolo nel rispetto delle regole non piace al sindaco e a chi lo sostiene. La gestione del bene comune non ha niente a che vedere con la gestione di un’azienda privata. Garau ignora il ruolo super partes che deve svolgere il presidente del Consiglio comunale così come è all’oscuro delle regole più elementari a cui un amministratore pubblico si deve attenere. L’aver evidenziato più volte questi aspetti, richiamandolo a non amministrare il Comune in modo personalistico e familiare, ha portato alla mi proposta di revoca, che gli stessi firmatari sanno essere priva di fondamento Se l’intento della maggioranza è avere un presidente del Consiglio comunale fantoccio, facciano pure: non mi presto a ricatti e ritengo che la politica sia una cosa seria».

«Pretendo efficienza»

Pronta la replica di Beniamino Garau: «È vero, gestisco il Comune come un’impresa perché voglio che la macchina amministrativa abbia la stessa efficienza di un’azienda privata. Mi ritengo un sindaco operaio, sono costantemente al lavoro e pretendo che anche chi è chiamato a ricoprire un ruolo importante come il presidente del Consiglio comunale faccia altrettanto. Piano è spesso assente, non prende mai parte ad alcuna attività sociale organizzata dall’amministrazione e non riesce a gestire l’Aula. In una cittadina come la nostra i Consigli comunali dovrebbero essere settimanali, quelli convocati da Piano sono sporadici e sovraccarichi di punti all’ordine del giorno».

L’ex sindaco

Un antico proverbio recita: “Il nemico del mio nemico è mio amico”. Forse per questo il giudizio di Francesco Dessì nei confronti dell’operato di Piano non è così negativo: «Inizialmente abbiamo avuto qualche frizione – ricorda – ma poi, a mio avviso, Piano ha guidato l’Aula in maniera abbastanza imparziale. Sinceramente non mi pare che i suoi comportamenti abbiano danneggiato la maggioranza».