Consiglio, tensioni e sorrisi al debutto 

Se la terza Giunta di Massimo Zedda parte senza intoppi e senza sorprese rispetto alle indiscrezioni della vigilia, la maggioranza scricchiola alla prima riunione del Consiglio comunale. Sotto la lente finisce l’elezione del presidente dell’assemblea che alla fine diventa più simile a un’allegoria che a un prologo di ordinaria politica comunale. «Dobbiamo ancora decidere», dice un autorevole esponente del Pd alle 17, poco prima che inizi il primo Consiglio e la nuova era a Palazzo Bacaredda. Si scopre così che la partita della presidenza non era ancora chiusa: una casella contesa da Pd (Marco Benucci) e Progressisti (Matteo Massa)

Cosa è successo

Nella prima votazione non bastano 23 voti a Marco Benucci per diventare presidente. In quel momento, dopo che il sindaco ha già presentato la squadra, il colpo di scena: alle 17.50 Benucci, che guida il primo Consiglio in qualità di “consigliere anziano” chiede cinque minuti di sospensione per una riunione di maggioranza. Quei cinque minuti diventano quasi due ore: fino alle 20, infatti, quando suona la campanella per la chiamata dei consiglieri in aula, nella stanza accanto alla sala Retablo comincia un via vai di esponenti di maggioranza. A un certo punto entra anche uno stizzito Massimo Zedda: il sindaco aveva chiesto alle forze di maggioranza di gestire da sole quella casella, essendo un “pezzo” del Consiglio. Invece così non è stato. Eppure, rivela una fonte autorevole, «la partita non era tra Marco», cioè Benucci, «e Matteo», cioè Massa, «ma tra i partiti. Benucci sarebbe stato disposto a lasciare la presidenza, dal momento che era già stata soddisfatta la richiesta della sua area di un membro in Giunta», cioè Yuri Marcialis. E così, per quasi due ore va avanti un braccio di ferro che si risolve solo all’ora di cena con l’elezione di Marco Benucci, che con 33 voti (e una bianca) incassa anche il sostegno dell’opposizione (vicepresidenti Marzia Cilloccu e Corrado Maxia).

La protesta

Protestano le opposizioni: «Ci hanno chiesto cinque minuti di sospensione ma si sono riuniti per quasi due ore senza nessuna comunicazione e rispetto per la minoranza», attacca Alessandra Zedda, leader dell’opposizione in Consiglio. «Siamo leali, corretti e pronti a sostenere l’amministrazione per risolvere i problemi della città, ma vogliamo rispetto», aggiunge. Il concetto lo ribadisce Giuseppe Farris, Civica 2024: «Il presidente del Consiglio è presidente di tutta l’aula, quando avete chiesto la sospensione di cinque minuti, sapendo che si sta operando senza conferenza di capigruppo, sarebbe stato necessario un po’ più di tatto. Un’ora e cinquanta di sospensione non è un buon viatico», dice Farris che torna in Consiglio dopo otto anni con un obiettivo: «Portare avanti le proposte programmatiche della lista Civica 2024».

La Giunta

Nessuna sorpresa invece nella ufficializzazione della Giunta alla quale ha partecipato anche la governatrice regionale Alessandra Todde: «Lavoreremo insieme, Regione e Comune, per la città», dice. Nella squadra di Massimo Zedda, confermata Cristina Mancini (vicesindaca e assessora all’Innovazione e accessibilità digitale), quindi Giulia Andreozzi (Pubblica istruzione), Anna Puddu (Salute e benessere, servizi sociali), Luisa Giua Marassi (Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico), Maria Francesca Chiappe (Cultura, spettacolo e turismo), Carlo Serra (Sviluppo economico e settori produttivi), Matteo Lecis Cocco Ortu (Urbanistica), Yuri Marcialis (Mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali), Giuseppe Macciotta (Sport, tempo libero e impiantistica sportiva).

