Consiglio, tempi stretti per il bilancio 

Per la politica di Quartucciu è tempo di decisioni importanti. Il 30 dicembre, alle 9, il Consiglio comunale si riunirà nell’aula di via Giofra per l’ultima seduta dell’anno, un appuntamento molto importante per maggioranza e opposizione. All’ordine del giorno spiccano l’approvazione del Documento unico di programmazione (Dup) 2025-2027 e del bilancio di previsione, pilastri della programmazione economica e amministrativa di tutti i Comuni.

Si discuteranno anche il piano dei lavori pubblici e il regolamento per l’istituzione della compagnia barracellare, temi chiave per il decoro e la sicurezza del territorio, peraltro molto sentiti dalla popolazione. Con il 2025 alle porte, la Giunta guidata da Pietro Pisu punta a chiudere l’anno con le basi per un nuovo slancio della città.

