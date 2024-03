Consiglio stravolto in venti mesi 

Chi vince trionfa e chi perde pareggia. Nel tentativo di cambiare la grammatica, la politica cittadina vive giornate intense dopo il verdetto delle Regionali visto che, con l’imminente riapertura dell’Aula dei quattro Evangelisti, qualche consigliere si presenterà con una “doppia” targa. I 15.280 elettori che venti mesi fa hanno scritto nome e cognome del proprio candidato alle Comunali anche in virtù del partito che rappresentava, oggi rischiano di ritrovarlo con un’altra casacca.

In Aula

Due giorni fa si è svolto il primo intergruppo dopo un mese di stop. Conclusa la pausa Regionali l’incontro pare sia stato tranquillo; martedì riunione di capigruppo e finalmente si stilerà un calendario dei lavori. Si rientra in Consiglio entro metà mese ed è probabile che muteranno ancora una volta gli assetti.

A oggi i consiglieri che hanno cambiato casa sono dieci ma altri sono in procinto di farlo, sempre che oltre alla grammatica non si tenti di modificare anche il significato di coerenza e serietà politica.

L’inizio

Il 12 giugno 2022 è la data in cui gli oristanesi furono chiamati alle urne per eleggere il Consiglio comunale. Tra gli eletti di Forza Italia Francesco Pinna : l’8 luglio la comunicazione al presidente del Consiglio del suo ingresso nell’Udc. Il motivo? Ignoto, visto che non lo spiega ufficialmente. Il 28 ottobre è la coppia Antonio Iatalese - Carmen Murru a trasferirsi dai Riformatori sardi all’Udc: anche in questo caso motivazioni ufficiali non pervenute. Certo, non è un caso che dopo pochi giorni la Giunta Sanna affronti la prima crisi. Il 2 dicembre infatti l’Udc chiede un cambio nella guida dell'assessorato ai Servizi sociali puntando sulla Murru che, dopo un estenuante tira e molla, riuscirà a spuntarla il 6 aprile 2023.L’operazione Murru ha dei contraccolpi all’interno dell’Udc: Paolo Angioi prima avverte, poi lancia un ultimatum e infine il 6 aprile molla il partito e, insieme a Gianfranco Licheri (che abbandona i Riformatori) e a Davide Tatti (entrato tra i Riformatori in Consiglio al posto della Murru), crea il gruppo Prospettiva Aristanis. E il primo giro di cambi si chiude qui.

Effetto Regionali

A un mese dall’apertura delle urne per le Regionali, altri scossoni. Il primo a battere un colpo è il presidente del Consiglio Peppi Puddu che, “scaricato” dal suo partito Fratelli d’Italia che non lo piazza nella lista dei candidati consiglieri, trova casa nell’Udc dove si trasferisce. Ma i cambi si registrano anche nell’opposizione. Umberto Marcoli (eletto in “Oristano più”), Maria Obinu e Giuseppe Obinu (tutti e due del Pd, la prima era anche segreteria provinciale) ufficializzano nell’Aula dei quattro Evangelisti la nascita del gruppo “Progetto Sardegna”. Dieci su 24 consiglieri: questo il bilancio a oggi.

Il futuro

Ma non basta, altre candidature alle Regionali non possono non stravolgere la geografia del Consiglio. Il caso più eclatante è quello di Sergio Locci che due anni fa si presentò candidato sindaco della lista civica Aristanis ma alle Regionali ha indossato la maglia dei Riformatori (partito del sindaco Sanna e suo diretto avversario nel 2022). Scontato il suo ingresso in quel movimento, «anche perché – sottolinea Efisio Sanna, capogruppo di Oristano Più – in questi mesi non ha mai votato contro la maggioranza».

Seguendo questa logica anche Roberto Pisanu , che in Aula rappresenta Centro Venti/20 ma che ha partecipato all’ultima tornata elettorale con Forza Italia, è pronto a vestire i panni “azzurri” anche in Consiglio comunale. «Formalizzeremo presto il passaggio», ha ribadito due giorni fa parlando a nome di Giuliano Uras e Ivano Cuccu , suoi compagni eletti sempre in Centro Venti/20.

Terzo cambio

Stesso discorso per Paolo Angioi che invece i voti li ha cercati e in parte forse anche ottenuti perché alle Regionali si presentava sotto l’insegna di Centro 20/venti. «Ne parleremo i prossimi giorni con gli altri consiglieri di Prospettiva, Gianfranco Licheri e Davide Tatti», ha affermato ponendo le basi per un terzo cambio.

Delineato questo nuovo Consiglio è chiaro che si modificano pesi e contrappesi in maggioranza e quindi nell’esecutivo. E se è vero che i consiglieri di maggioranza aumentano con l’ingresso di Sergio Locci e altrettanto vero che nella squadra di governo le poltrone sono da rivedere. Sempre che coerenza e serietà politica non assumano significati diversi.

