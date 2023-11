Consiglio  straordinario per la Pro Loco 

Seduta straordinaria di novembre per il Consiglio Comunale di Sestu. La seduta è prevista in prima convocazione per dopdomani e in seconda per martedì 21. All’ordine del giorno comunicazioni e interrogazioni già visibili sull’albo pretorio. Il primo è la variazione al bilancio di previsione finanziario per le annualità 2023–2025. Il secondo riguarda il riconoscimento di un debito fuori bilancio. Al terzo punto c’è la nomina di nuovi rappresentanti del Consiglio all’interno nel Cda della Pro Loco: un componente ha infatti dato le dimissioni ed è necessario nominarne uno nuovo. Nel corso della seduta inoltre tutti i consiglieri potranno fare interrogazioni su altri temi di attualità. Tutta la seduta sarà trasmessa in diretta online sul canale YouTube “Comune di Sestu Città Metropolitana di Cagliari”, dove si possono anche rivedere i video delle precedenti, e ci si potrà recare al palazzo di via Scipione per assistere di persona. ( g.l.p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA