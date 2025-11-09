VaiOnline
Guspini.
10 novembre 2025 alle 00:42

Consiglio, spunta un nuovo gruppo 

Si chiama “Prospettiva Comune” e promette pieno appoggio alla maggioranza 

A pochi mesi dalla conclusione del mandato del sindaco Giuseppe De Fanti, nel Consiglio comunale di Guspini cambiano gli equilibri politici: i consiglieri Katia Puddu e Maurizio Mele hanno ufficializzato la nascita di un nuovo gruppo consiliare, denominato “Prospettiva Comune”, destinato a sostenere la maggioranza di centrosinistra e a segnare la fine dell’esperienza, durata poco più di un anno, nel gruppo dei Riformatori sardi. La decisione, spiegano, nasce dalla constatazione di un crescente distacco politico dal partito di ispirazione centrista: «Non condividiamo più lo stesso orizzonte politico. Resta però intatto, e anzi rinnovato, l’impegno per portare a termine al meglio il mandato amministrativo accanto all’attuale maggioranza», dichiara Mele. Puddu conferma: «Continueremo a dare pieno appoggio alla maggioranza, come abbiamo sempre fatto».

Effetto Provinciali

L’adesione iniziale ai Riformatori, dopo la surroga di Mele nel maggio 2024, aveva rappresentato un temporaneo allontanamento dall’asse politico del sindaco, pur senza mai compromettere la lealtà istituzionale verso la coalizione di governo. Ora, le mutate condizioni politiche e i risultati delle recenti elezioni provinciali hanno spinto i due consiglieri a ridefinire la propria collocazione, ponendo l’accento sulla necessità di un’azione amministrativa coesa e orientata al territorio.

«Stiamo entrando in una fase cruciale per il rilancio delle politiche territoriali», rimarca Mele: «La rinata Provincia del Medio Campidano rappresenta un’opportunità significativa, e come amministratori abbiamo la responsabilità di dare voce alle istanze di tutti i Comuni. Vogliamo rafforzare gli interventi a favore delle famiglie, delle associazioni culturali, ricreative e sportive valorizzando il ruolo dei giovani e promuovendo una partecipazione attiva della cittadinanza».

Le reazioni

Le reazioni in Consiglio non si sono fatte attendere. L’assessore Marcello Serru ha espresso un augurio di buon lavoro ai due consiglieri, mentre la capogruppo del Pd, Ferdinanda Mandis, ha ribadito la fiducia nel loro contributo al gruppo di maggioranza.

Dalla minoranza, il capogruppo Marcello Pistis ha osservato che, in sostanza, l’assetto amministrativo non subisce variazioni, poiché le posizioni di Puddu e Mele sono sempre rimaste in linea con quelle del centrosinistra.

