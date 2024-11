Consiglio, si litiga sulla fascia tricolore 

È polemica sul mancato uso della fascia tricolore del sindaco Stefano Altea in occasione di alcune importanti manifestazioni pubbliche o di feste religiose. A rimarcare il fatto, che si è verificato in più di un’occasione, sono i consiglieri del gruppo San Gavino al Centro: Angela Canargiu e Nicola Ennas: «Abbiamo visto il primo cittadino in fascia tricolore per l'insediamento – rimarca quest’ultimo - poi il sindaco ha partecipato praticamente in penombra e senza fascia in Regione per la vertenza della Portovesme Srl che interessa anche la fonderia di San Gavino. Non ha messo la fascia tricolore neppure per la santa patrona Santa Chiara nella processione per le vie del paese e alla messa solenne celebrata dal vescovo padre Roberto Carboni per Santa Mariacquas, praticamente in disparte rispetto ai sindaci in prima fila, così come è successo in altre occasioni».

Il simbolo

Per i due esponenti dell’opposizione non va bene il mancato utilizzo della fascia, la cui valenza è fortemente simbolica: «Ricordiamo tutti i commenti dell’attuale sindaco – aggiungono Angela Canargiu e Nicola Ennas - sull'utilizzo eccessivo della fascia del suo predecessore, ma è nostra considerazione che invece Stefano Altea è stato eccessivamente parsimonioso. La comunità si identifica in queste occasioni nelle tradizioni, ma non solo, l'auspicio è che il sindaco in futuro ne tenga conto».

Sulla stessa linea anche la consigliera Silvia Mamusa: «Credo sia un onore per un sindaco indossare la fascia tricolore e poter rappresentare i propri cittadini nei contesti ufficiali e maggiormente rappresentativi per la comunità. Per un amministratore essere riconoscibile in occasione di iniziative di particolare rilevanza, quali le vertenze sulle questioni industriali o sanitarie è un elemento di rassicurazione nei confronti della comunità che così si sente rappresentata. Ovviamente non bisogna abusare di questo utilizzo ma neanche privarsene, il sindaco ci deve sempre rappresentare, sia in contesti di riconoscimento sia in occasione di eventuali contestazioni sui diritti della comunità».

Le reazioni

Ma l’argomento della fascia non appassiona tutti i consiglieri come nel caso di Bebo Casu, assessore uscente ai servizi sociali: «Il sindaco conosce le regole per l’uso della fascia e sta a lui scegliere in quali situazioni è opportuno usarla». Sulla stessa linea il consigliere Nicola Orrù: «Credo che ci siano argomenti più importanti a cui pensare». Il sindaco Stefano Altea non si scompone e motiva la sua scelta: «Fin dal primo giorno del mio mandato ho dichiarato che la fascia tricolore sarebbe stata usata con estrema parsimonia e rispetto. Dopo anni nei quali è stata utilizzata in maniera superficiale, era doveroso ridare la giusta importanza al significato che rappresenta».

