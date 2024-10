Consiglio, sì allo stato di calamità 

La dichiarazione dello stato di calamità naturale per il nubifragio dello scorso 19 agosto è stata discussa in Consiglio comunale. É stata ratificata la delibera della Giunta per una variazione al bilancio, come atto propedeutico alla richiesta in Regione. Il disastro che aveva messo in ginocchio interi rioni richiedeva l’utilizzo e la disponibilità di mezzi straordinari per fronteggiare le situazioni di pericolo e danneggiamento. Tra le priorità la tutela e messa in sicurezza, ripristino delle reti stradali, canali e argini per la distribuzione dei servizi pubblici, la salvaguardia delle attività produttive, dei beni di valore ambientale, storico, artistico. I consiglieri hanno approvato anche il documento di programmazione per l'anno finanziario 2024 del piano locale sanitario dei servizi alla persona del distretto Ghilarza- Bosa. Dopo la modifica dello Statuto, si resta in attesa dell’elezione del presidente del Consiglio comunale nella prossima seduta. ( s.c. )

