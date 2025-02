Consiglio, sì al Piano del litorale 

Ultimo miglio per il Piano di utilizzo dei litorali quartese. Dopo aver superato lo scoglio della valutazione ambientale e incassato un altro sì in Consiglio comunale, ora si attende il parere positivo della Tutela del paesaggio regionale per l’adozione definitiva del piano con le osservazioni accolte. «Un iter lungo e complicato che speriamo si concluda entro novanta giorni», commenta l’assessore all’Urbanistica Aldo Vanini.

Chioschi e parcheggi

Fra le novità introdotte con il Pul ci sono i sei mega parcheggi di scambio, distribuiti da Margine Rosso sino a Mari Pintau e Kal’e Moru - con quasi 1.400 nuovi posti auto lontani dalle spiagge quartesi, che in futuro saranno collegati attraverso bus navetta con le località balneari della città. Previste nuove concessioni per i chioschi, sia al Poetto che dal Margine Rosso in poi, e ci saranno i servizi igienici - con spogliatoi - lungo tutta la costa quartese.

Spazio anche alla spiaggia libera, e allo sport: oltre a beach volley e tennis, sono previsti corridoi di lancio per le concessioni che offrono il noleggio di piccoli natanti da spiaggia - che non dovranno comunque superare un certo numero - scuole di vela, windsurf e kite surf. Fra le proposte inserite nel Pul c’è anche quella di un privato per un’area naturista - oltre al tratto di costa vicino a Is Canaleddus già utilizzato dai nudisti e inserito nel piano con tanto di chiosco - vicino a Marina delle Nereidi.

Tre mesi per il sì

Tempo 90 giorni per gli ultimi passaggi burocratici, poi la speranza è che arrivi l’atteso parere positivo della Regione. «In caso di controdeduzioni sarà necessario fare un ulteriore passaggio in Consiglio», spiega l’assessore Vanini che sottolinea «l’eccessivo carico amministrativo richiesto per approvare uno strumento che dovrebbe essere agile». Sullo sfondo c’è anche il lavoro delle commissioni competenti. «Un Comune come il nostro ha l’esigenza di approvare un Pul che dia indicazioni e regole certe», sottolinea il presidente dell’Urbanistica Stefano Busonera. «Mi auguro che ora si acceleri sulle procedure per i bandi, in modo che le attività produttive interessate possano investire nel nostro litorale entro l’estate 2026».

Voto della minoranza in ordine sparso. Centrosinistra a favore, centrodestra astenuto: «Il Pul è un'occasione persa, visto che l'Amministrazione Milia ha un approccio fortemente conservativo, se non ideologico, sul retrodemanio, tenuto conto che non si è voluto ragionare in termini di sviluppo e investimento», il commento di Michele Pisano e Lucio Torru, di FdI. Sulla stessa linea il consigliere Christian Stevelli del Gruppo Misto.

Via libera del parlamentino di via Porcu anche all’imposta di soggiorno - che solo per quest’anno si pagherà da giugno, e non da marzo come previsto dal 2026 - con le tariffe aggiornate: 2 euro per gli alberghi a 4 stelle e superiori, 1,50 per quelli a 3 stelle, 1 per i 2 stelle e le altre strutture ricettive extralberghiere.

