Consiglio, sì a investimenti entro l’anno 

Spese per investimenti, acquisti e interventi nella pubblica istruzione, sport e iniziative natalizie. Sono le voci principali della variazione al bilancio di previsione per il 2026 votata dal Consiglio comunale di Serramanna. All’unanimità, l’Assemblea ha dato il via libera alla proposta illustrata in aula dall’assessora al Bilancio, Elena Fadda, e ha aperto al piano di spesa di quasi trecentomila euro per la fine dell’anno. È bilanciata dalle maggiori entrate per l’incremento del fondo unico della Regione e per altri contributi regionali.

«Con questa variazione di bilancio otteniamo un risultato importante che ci permette di finanziare interventi, programmare fondi per borse di studio, contributi alle società sportive e culturali e l’attività di animazione per il Natale», spiega l’assessora Fadda. Nel dettaglio, con il voto del Consiglio il Municipio mette in campo cinquantamila euro per le iniziative del periodo festivo, quartantamila per i contributi alle società sportive, 38mila per le borse di studio comunali, 25mila euro per acquisto di libri e altri contributi per l’istituto Comprensivo di Serramanna.

«Finanziamo, inoltre, spese di investimento tra acquisti e interventi sul patrimonio comunale per 278mila euro», aggiunge l’assessora al Bilancio, che parla anche delle maggiori entrate: «Ci sono 216mila euro di integrazione del fondo unico della Regione e contributi, sempre regionali, per la digitalizzazione degli archivi comunali: 17mila euro per canoni di locazione per famiglie disagiate, 110mila di contributi a favore di persone con handicap grave ex legge 162 e il progetto Cyber security: 14 mila euro».

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