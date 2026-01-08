Consiglio, seduta contro il 41 bis 

Parte dalle comunità del territorio una mobilitazione ampia attorno al futuro del carcere di Badu ’e Carros e alla possibile destinazione esclusiva dell’istituto ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis, un tema di forte impatto istituzionale, sociale e territoriale. Per discuterne pubblicamente, il Consiglio comunale di Nuoro è stato convocato in seduta aperta alla cittadinanza per oggi, alle 15.30, non in Municipio ma nella sala conferenze della Camera di commercio.

L’incontro si preannuncia molto partecipato, vista l’attenzione suscitata dalla questione e la rilevanza del dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane. Alla seduta prenderanno parte anche altre amministrazioni comunali del territorio. Tra queste il Comune di Oliena ha annunciato la propria presenza, attesa anche la presidente della Regione, Alessandra Todde: la sua partecipazione rafforza ulteriormente il profilo istituzionale dell’iniziativa e sottolinea la centralità del tema nel rapporto tra Stato, Regione e territori. Previste limitazioni temporanee alla sosta in via Papandrea e via Deffenu.

