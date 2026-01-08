VaiOnline
Mobilitazione.
09 gennaio 2026 alle 00:12

Consiglio, seduta contro il 41 bis 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parte dalle comunità del territorio una mobilitazione ampia attorno al futuro del carcere di Badu ’e Carros e alla possibile destinazione esclusiva dell’istituto ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis, un tema di forte impatto istituzionale, sociale e territoriale. Per discuterne pubblicamente, il Consiglio comunale di Nuoro è stato convocato in seduta aperta alla cittadinanza per oggi, alle 15.30, non in Municipio ma nella sala conferenze della Camera di commercio.

L’incontro si preannuncia molto partecipato, vista l’attenzione suscitata dalla questione e la rilevanza del dibattito che si è sviluppato nelle ultime settimane. Alla seduta prenderanno parte anche altre amministrazioni comunali del territorio. Tra queste il Comune di Oliena ha annunciato la propria presenza, attesa anche la presidente della Regione, Alessandra Todde: la sua partecipazione rafforza ulteriormente il profilo istituzionale dell’iniziativa e sottolinea la centralità del tema nel rapporto tra Stato, Regione e territori. Previste limitazioni temporanee alla sosta in via Papandrea e via Deffenu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 