Consiglio, scontro sull’ordine del giorno 

È polemica in consiglio comunale per la mancata discussione di alcuni punti all’ordine del giorno per l’assenza del sindaco Stefano Altea (mancavano anche la consigliera Emanuela Cruccu e l’assessora Claudia Pinna). Per l’opposizione è un fatto gravissimo anche perché il Consiglio non era affatto sguarnito ed erano presenti diversi assessori. Lo denunciano i consiglieri di minoranza Nicola Ennas, Angela Canargiu, Bebo Casu, Nicola Orrù e Silvia Mamusa: «La richiesta di rinvio della maggioranza è stata fatta in virtù dell'assenza imprevista del sindaco il quale, nonostante la presenza della vicesindaca e dell'assessore all'ambiente Fabio Orrù, ha fatto sapere che era l'unica persona informata dei fatti e che avrebbe potuto dare le risposte del caso».

Le bonifiche

La minoranza puntava ad affrontare il tema delle bonifiche ambiantali. «Si doveva discutere del sito di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente – spiegano dall'opposizione – che comprende anche l’area inquinata della fonderia e in particolare della bonificata dei siti contaminati. Abbiamo proposto al consiglio comunale di esprimersi politicamente in merito alle proposte in campo della società Eni-Rewind e della Regione per le quali i cittadini sangavinesi attendono informazioni e rassicurazioni sull'iter amministrativo: il punto principale è la possibile creazione di una discarica di rifiuti pericolosi. Riteniamo che l'amministrazione debba essere parte attiva e presente nei tavoli decisionali a supporto dei tecnici».

Il rinvio

Inoltre è stata rinviata anche una interrogazione sulla riammissione delle aziende alla concessione del contributo per danni da alluvione del 26-27 ottobre 2024: per i cinque consiglieri di minoranza gli aiuti sono stati negati per ragioni che sarebbero insufficienti ad escludere i concittadini danneggiati. «Vogliamo evitare l'archiviazione irreversibile delle pratiche per le quali i cittadini hanno presentato rimostranze scritte senza risposta ufficiale. Inoltre è stata rinviata anche una nostra interrogazione sulla campagna antincendio 2025, sulla situazione danni e interventi previsti dall'amministrazione comunale. L’incendio del 17 luglio 2025 verificatosi nelle campagne tra Gonnosfanadiga e San Gavino Monreale ha causato ingenti danni alle aziende agricole e agli allevamenti. «A causa di una sopraggiunta e indifferibile esigenza familiare a due giorni dal consiglio – ha spiegato il sindaco Stefano Altea – ho dovuto comunicare la mia impossibilità a partecipare alla seduta. Sentiti i consiglieri di minoranza, abbiamo rappresentato come quei tre punti all'ordine del giorno che avrei dovuto trattare io, in virtù delle mie deleghe specifiche, sarebbe stato opportuno rinviarli ad una prossima seduta al fine di sviluppare pienamente i temi. Considerato che non vi era un’urgenza specifica e alcuni temi erano in evoluzione (le domande di danni da alluvione), la minoranza ha acconsentito al rinvio».

