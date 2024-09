Consiglio, scontro sulle commissioni 

Dopo la pausa estiva, torna il Consiglio comunale ed è subito polemica. La seduta sarà il 9 settembre alle 18.30 con un solo punto all'ordine del giorno: l'approvazione del rendiconto per l’esercizio finanziario 2023 e della relazione sulla gestione.

Lo scontro

Martedì c'è stata la riunione dei capigruppo e l’opposizione ha contestato la mancata nomina delle commissioni consiliari, denunciando che la richiesta di un incontro sulla proposta di delibera sul rendiconto finanziario non è stata accettata. «Non c’è ancora una proposta su come costituire le commissioni, sulle competenze di ognuna di esse e sul numero di componenti», dice Efisio Sanna del Gruppo Misto, «se si vuole dare dignità al Consiglio, dev’essere messo in grado di funzionare. Evidentemente non si lavora in questo senso. La richiesta di incontro invece non è stata accettata con la motivazione che avremmo potuto leggere e valutare gli atti consegnati via mail il 14 agosto».

Le accuse

Più duri Andrea Zucca e Valentina Picciau (Pauli Monserrato - La Svolta): «Dopo oltre due mesi non ci sono ancora le commissioni», dicono. «È chiaro che il modus operandi è sempre lo stesso degli ultimi otto anni di amministrazione Locci. Intanto le strade sono un colabrodo e mancano i servizi». Anche Francesca Congiu (Pd) dice la sua: «Le commissioni approfondiscono i problemi di un particolare settore, esaminano ed esprimono pareri su iniziative e proposte che saranno poi discusse ed eventualmente approvate dal Consiglio, e vigilano sulle attività degli uffici, delle aziende comunali e dell'amministrazione stessa. Non costituirle è una forma di ostruzionismo verso la minoranza e di conseguenza verso gli stessi cittadini che rappresenta».

Il rendiconto

Sulla richiesta di un incontro per discutere la proposta di delibera sul rendiconto, l'opposizione ha mandato una lettera al presidente dell’Aula e al sindaco Tomaso Locci: «Il 14 agosto ci è stata inviata la proposta di delibera; la corposa documentazione dovrà essere discussa nelle sedi competenti (commissioni e Consiglio, appunto) per consentire ai consiglieri di discuterla in maniera consapevole e ridurre i tempi dell'iter di approvazione. Chiediamo per l'ennesima volta un incontro di presentazione e informazione sulla proposta di delibera per approfondire gli aspetti squisitamente tecnici e non politici dell'argomento, sperando che stavolta la richiesta venga accettata».

