Consiglio, scontro sui ristori per la dermatite 

Non una buona partenza per una maggioranza che ha l’ambizione di approvare un assestamento di bilancio da 800 milioni di euro in tre giorni. Ieri, prima dell’ingresso in Aula, gli schieramenti si sono infilati dentro un’impasse che non ha fatto altro che avvelenare il clima in Consiglio regionale. Una proposta di due articoli della Giunta presentata all’ultimo momento per affrontare l’emergenza dermatite bovina, sulla quale il centrosinistra ha cercato e trovato un accordo con la minoranza per un via libera veloce.

L’impasse

Quasi tredici milioni messi a disposizione dall’assessorato all’Agricoltura per permettere alle aziende di affrontare i costi degli abbattimenti e del blocco della movimentazione. Il testo è arrivato in commissione Agricoltura e qui l’accordo è saltato perché le opposizioni hanno abbandonato la seduta, mentre il Campo largo ha approvato il testo della Giunta. In pratica: niente risorse immediate per gli allevatori perché la leggina slitta.

Dopo, durante la discussione generale sulla variazione di bilancio, Paolo Truzzu ha spiegato cos’è accaduto: «Avevamo dato disponibilità affinché in quinta commissione si elaborasse un testo unificato sulla dermatite, prendendo spunto dalla proposta della Giunta e dalla legge presentata dalla minoranza giorni fa. Ma in commissione non è stata prodotta una legge unificata. Quindi chiederemo i dieci giorni per la relazione di minoranza, e non perché non vogliamo sostenere il comparto zootecnico e dare una risposta agli allevatori, ma per tutelarli: se passa la legge della Giunta gli allevatori ne avranno solo danni». Perché danni? La leggina autorizza una spesa di 12,8 milioni. Una parte, 2,5 milioni, è destinata a fornire aiuti una tantum alle aziende secondo la disciplina del regolamento degli aiuti in regime de minimis nel settore agricolo. Ecco, Truzzu contesta proprio il de minimis, «perché resterebbero fuori le aziende che hanno avuto un sostegno negli ultimi tre anni pari a 50mila euro. Nella nostra proposta si faceva riferimento a un regolamento che garantisce finanziamenti senza limiti». A stretto giro, la replica di Antonio Solinas (Pd), presidente della commissione Agricoltura: «I tempi per gli aiuti agli allevatori sardi purtroppo si allungheranno, ma questa non è responsabilità mia, né tanto meno della maggioranza. In commissione stamattina eravamo tutti d'accordo per raggiungere l'obiettivo, che era appunto quello di dare una risposta immediata alle esigenze del mondo bovino. Questo non è un comportamento a favore degli interessi delle aziende».

L’appello di Coldiretti

In serata, il comunicato di Coldiretti che lancia un appello alla politica sarda: «La situazione della dermatite è gravissima e a farne le spese sono gli allevatori. Per questo chiediamo che si trovi una posizione unitaria e immediata in Consiglio per poter licenziare quanto prima una legge che dia risposte agli allevatori, una norma che arrivi prima di Ferragosto».

L’accordo saltato – ma non è da escludere, visto anche l’appello di Coldiretti, che oggi le parti riprendano a trattare per una legge ad hoc prima del 15 agosto - non ha fatto bene all’iter dell’assestamento. Dopo le relazioni di Alessandro Solinas per la maggioranza e di Fausto Piga per l’opposizione, tutto il pomeriggio è stato dedicato alla discussione generale. Alla scadenza delle 20, prima del passaggio agli articoli, sono stati presentati oltre quattromila emendamenti dalle opposizioni. E per consentire agli uffici di metterle in ordine il presidente dell’Assemblea Piero Comandini ha convocato la commissione Bilancio oggi alle 19. I lavori in Aula riprenderanno subito dopo la seduta. E le possibilità di licenziare la manovra venerdì diminuiscono.

