Consiglio, scontro sui finanziamenti 

È polemica in consiglio comunale sulle modalità di spesa dei soldi della programmazione territoriale, il cui finanziamento complessivo supera i 4 milioni di euro. Per i consiglieri di minoranza i progetti del passato sono stati spazzati via senza avere un’idea chiara di come questi fondi debbano essere spesi. Lo evidenzia con forza il consigliere Bebo Casu, capogruppo di Civico 24-29: «Insieme ai consiglieri dell’opposizione Nicola Orrù, Silvia Mamusa, Nicola Ennas e Angela Canargiu – spiega l’ex assessore ai Servizi sociali – abbiamo presentato un punto all’ordine del giorno per conoscere come la nuova amministrazione intende curare queste risorse già acquisite. Il nostro paese, tramite dell’Unione dei Comuni, ha ricevuto dalla Regione 700mila euro per sviluppare un polo educativo in via Fermi e 2 milioni e 900mila euro per una cittadella dell’inclusione alle casermette. A questi si aggiungono 2 milioni di euro per una ciclo-via del territorio con una sua parte che attraversa San Gavino».

Lo scontro

Lo scontro si accende sui nuovi lavori che saranno eseguiti in via Fermi, oggi sede del centro di aggregazione sociale e di alcune associazioni: «La precedente amministrazione aveva pensato ad un potenziamento del campo da basket presente negli spazi esterni, con la copertura indispensabile per il suo utilizzo in tutte le stagioni e gli spogliatoi per rendere l’attività autonoma dall’utilizzo dei bagni interni del centro di aggregazione sociale. Tale idea poteva essere utile per incontri fra gruppi di persone con disabilità che fanno sport, ma anche un potenziamento dall’area utile esterna durante il centro estivo che avrebbe avuto una zona d’ombra ulteriore, per proteggere i bambini nel caldo mese di luglio. La nuova amministrazione ha scelto altro, i progetti del passato e l’impegno profuso ora muoiono, superati dalle nuove scelte che di idea politica non hanno nulla». Ma il sindaco Stefano Altea replica alle accuse: «L’amministrazione ha deciso di concentrare gli sforzi sul completamento del polo sociale di via Fermi, sede del centro di aggregazione sociale e di altri considerevoli servizi per il territorio. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di ottimizzare le risorse disponibili e di dare priorità a interventi che rispondano a bisogni più ampi e strutturali. La richiesta di coprire il campo da basket, pur legittima, non rientrava tra le priorità individuate e avrebbe richiesto risorse aggiuntive al momento non disponibili».

Le risorse

Per il primo cittadino occorre avere una gestione responsabile delle risorse pubbliche: «L'amministrazione comunale – aggiunge Stefano Altea - ha sempre agito in modo responsabile, valutando attentamente le opportunità di finanziamento e le priorità del territorio. È fondamentale sottolineare che ogni intervento richiede una programmazione accurata e risorse adeguate. L'amministrazione resta aperta a nuove opportunità di finanziamento che permettano di realizzare ulteriori interventi, compresa la riqualificazione del campo da basket. Bisogna agire con realismo e responsabilità, evitando di illudere i cittadini con promesse che non sono sostenibili».

