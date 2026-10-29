Consiglio, scontro all’ultimo voto 

Scontro politico durante l’ultima seduta del Consiglio comunale di Assemini, convocata per l’approvazione di rilevanti variazioni programmatiche e contabili. Tra l’abbandono dell’Aula da parte di una fetta rilevante dell’opposizione, accese polemiche sulle procedure d’urgenza e consiglieri rimasti a votare col «naso turato» (tra i quali Diego Corrias), la maggioranza guidata dal sindaco Mario Puddu è riuscita a incassare il via libera ai provvedimenti chiave, a partire dall’applicazione di oltre 5 milioni di euro derivanti dall’avanzo di amministrazione.

I lavori si sono aperti subito con toni accesi a causa della richiesta di integrare l’ordine del giorno con la variazione al Programma triennale dei Lavori pubblici e degli acquisti di beni e servizi. Il primo cittadino, pur scusandosi per il mancato rispetto dei tempi di convocazione, ha difeso la scelta citando la «necessità indifferibile di sbloccare risorse fondamentali, prima tra tutte la somma di circa 500mila euro destinati ai servizi di inclusione scolastica per bambini con disabilità e bisogni educativi speciali». Il consigliere di minoranza Corrias ha contestato l’effettiva urgenza, evidenziando il mancato passaggio nelle commissioni competenti. Ciononostante, il Consiglio ha approvato il riconoscimento dell’urgenza con 15 voti favorevoli.

A quel punto la protesta delle opposizioni si è concretizzata con l’uscita dall’Aula: i consiglieri hanno infatti abbandonato i lavori prima dell’illustrazione dei punti. La maggioranza ha comunque proseguito la seduta ascoltando la relazione dell’assessora ai Lavori pubblici Alessia Meloni sulle variazioni programmatiche, che includono tra l’altro «280mila per nuovi loculi o colombari, 180mila per la videosorveglianza stradale, 500mila per realizzare un’area per i grandi eventi, 800mila per i lavori sul Palazzetto dello Sport». Dopo l’approvazione del Bilancio consolidato 2025, il sindaco ha illustrato la decima variazione al Bilancio di previsione, che destina i 5,2 milioni di avanzo a diverse opere pubbliche, sicurezza e servizi sociali. Il consigliere Corrias e il consigliere Stefano Demontis hanno annunciato il loro voto favorevole «per senso di responsabilità verso i cittadini», ma criticando l’arrivo del parere dei revisori a ridosso della seduta. La manovra è stata infine approvata con 17 voti favorevoli e l’immediata esecutività.

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