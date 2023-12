Consiglio, ritirata la mozione di sfiducia alla vice presidente 

Nessuna sfiducia per la vice presidente del Consiglio comunale di Selargius Chiara Contu, che da alcune settimane sta sostituendo il presidente Tonino Melis assente per motivi di salute. La mozione - poi ritirata - era stata presentata da 8 consiglieri di minoranza - tranne Mario Tuveri - con l’accusa di “violazione del regolamento” dopo la mancata convocazione dell’assemblea civica in prosecuzione della precedente, conclusa con alcuni punti all’ordine del giorno da trattare.

«Restiamo convinti di quanto affermato nella mozione», ha detto Franco Camba, «riteniamo però come minoranza di dare un segnale di disponibilità all’ascolto e alla collaborazione andando a ritirare la richiesta di sfiducia». Nessun dibattito, a parte l’intervento della vice presidente Contu. «Non mi pare di avere mai fatto qualcosa che mi mettesse in condizione di favorire la maggioranza rispetto all’opposizione, anzi, forse è successo esattamente il contrario. Proprio perché il mio spirito all’interno di quest’aula - da consigliere, da assistente del presidente e da vice presidente facente funzioni - è sempre quello di lavorare il più possibile per riuscire a votare le pratiche, non fare le guerre che non mi appartengono e non portano da nessuna parte».

RIPRODUZIONE RISERVATA