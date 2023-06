Consiglio, ripartenza con polemica 

Ufficializzati i nuovi assessori il Consiglio è pronto a dar spazio a sei nuovi candidati, ma la prima seduta in Aula in programma domani è anticipata dalle polemiche dell’ex assessore alla Pubblica istruzione Alessandro Lorefice (ripescato in Consiglio come primo dei non eletti della lista “Uniti per Iglesias”) sulla ripartizione delle deleghe.

Protesta

«Quella degli assessorati non è stata una ripartizione equa. - spiega Lorefice - Con i suoi 1.500 voti la nostra è stata la terza più votata tra le dodici liste presentate e per soli due voti non ci ha permesso di eleggere il terzo consigliere, a discapito della lista “Progetto per Iglesias” che ha eletto un solo consigliere. In virtù di questo non mi ritengo per nulla soddisfatto della rappresentanza riconosciutaci in Giunta, non è rispettosa del consenso ottenuto rispetto anche ad altre liste». Per Lorefice si sarebbe dovuto avere maggior riguardo per un progetto che «ha confermato i consensi raccolti 5 anni fa dalla lista “Piazza Sella” dell’indiscusso leader Giorgio Oppi. Tuttavia - prosegue - in qualità di consigliere continuerò a lavorare con l’impegno e la professionalità che mi hanno sempre contraddistinto, per il bene della città».

I banchi

Del nuovo Consiglio faranno parte, anche i primi due candidati non eletti della Lista “Mauro Usai Sindaco”, altrettanti del Pd e uno di “Iglesias Progressista”. Marco Antonio Eltrudis (Mauro Usai Sindaco) sarà anagraficamente il meno giovane: «La mia prima avventura da consigliere. - dichiara - Con i miei 70 anni porterò un bagaglio d’esperienza maturata nel lavoro, nelle relazioni sociali e nel mondo dell’associazionismo di cui faccio parte da 25 anni». Alberto Francu (Mauro Usai Sindaco) è un 30enne libero professionista, anche lui all’esordio in Consiglio: «Pronto per l’avventura, è stata una grande gioia apprendere di poter occupare un posto in Aula». Franca Fara (Pd) è la figura politica con maggiore esperienza; assessora all’Ambiente con la Giunta Carta, è la terza consiliatura: «Esperienza che metterò al servizio del Consiglio, in generale del mio partito e della comunità». Secondo mandato consecutivo anche per Carlotta Scema (Pd); la 27enne vicesegretaria regionale dei “Giovani democratici” è ancora la più giovane consigliera: «Sulla scia dei cinque anni passati, metterò tanta energia e tanta voglia di lavorare». Un’altra conferma di mandato è quella dell’ex presidente della commissione “Cultura e turismo” Matteo Demartis (Iglesias Progressista): «Riparto con le stesse motivazioni, con l’intento di migliorare ulteriormente i risultati ottenuti in passato».

