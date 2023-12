«Consiglio rinviato per ragioni tecniche» 

«Si è preso atto del rinvio. Il Consiglio era stato comunque convocato e agli atti doveva rimanere una cosa ufficiale».

È la precisazione della sindaca di Calasetta Claudia Mura riguardo alla riunione dell’assemblea civica alla quale, secondo il verbale, hanno preso parte lei e la segretaria comunale. Seduta aperta e chiusa dopo 25 minuti, comunque con comunicazione di rinvio già notificata ai consiglieri 4 giorni prima della riunione. «Motivi tecnici», ha replicato la sindaca. L’opposizione invece giudica la cosa incomprensibile. «Sono amareggiato di quanto accaduto. I consiglieri comunali, nessuno escluso, non hanno partecipato ai lavori in quanto, con atto notificato ad ognuno, è stato revocato l'atto di convocazione. Non vi è giustificazione alcuna alla verbalizzazione di un qualcosa di inesistente - dice Angelo Serrenti, capogruppo di Calasetta Turistica - incomprensibile dal punto di vista amministrativo. Peraltro, ricordo che nel caso di non partecipazione al consiglio ogni Consigliere, avverte preliminarmente». (s .g.)

