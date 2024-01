Consiglio regionale, ultima seduta a rischio Trattative in corso 

Il 23 gennaio il presidente dell’Assemblea Michele Pais aveva chiuso la seduta annunciando che «il Consiglio sarà convocato a domicilio». In teoria, come prevede il regolamento, l’Aula si dovrebbe riunire il 1° febbraio per la statutaria. Ma dalle prime consultazioni è già emersa l’indisponibilità dei consiglieri per quella data. D’altra parte al voto mancano appena ventisette giorni, e per i membri ricandidati – soprattutto quelli residenti lontano da Cagliari – un giorno nel capoluogo equivale a un giorno di campagna elettorale perso.

È possibile, tuttavia, che da qui al 25 febbraio il Consiglio si riunirà per un’ultima volta. Già oggi il presidente Pais potrebbe sentire i presidenti dei gruppi per fissare una data che possa andare bene a tutti, magari nella seconda settimana di febbraio. Non sarebbe una seduta statutaria ma ne conserverebbe il valore. Comunque vada, l’ordine del giorno dovrà essere il più possibile inattaccabile da polemiche o strumentalizzazioni. Insomma, bisogna trovare un tema condiviso. Ma questo – fanno notare fonti vicine alla presidenza - a ridosso del voto e con la maggior parte dei consiglieri uscenti candidati alle prossime Regionali, non è per niente semplice.

Difficilmente, inoltre, saranno convocati ancora i lavori delle commissioni permanenti. L’ultima riunione risale al 17 gennaio.

RIPRODUZIONE RISERVATA