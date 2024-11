Consiglio regionale, tornano tende e striscioni 

Sotto il Consiglio regionale è ricominciato il presidio. Ieri i comitati promotori della Pratobello 24 hanno montato di nuovo le tende (sei) ed esposto gli striscioni. “La Sardegna è idonea solo alla bellezza”, si legge in uno. Oggi è il giorno dell’incontro con i capigruppo di maggioranza e di opposizione. Alle 9.30 una delegazione di cinque esponenti dei comitati sarà ricevuta negli uffici della presidenza dell’Assemblea. «Non ci aspettiamo nulla – ha spiegato Francesco Marras, della rete dei Comitati – un incontro organizzato quando i giochi sono definiti è per noi una perdita di tempo». Certo, riconosce, «è stato un impegno strappato dalle donne della Pratobello che hanno occupato, concesso dal presidente Comandini per trovare un canale di dialogo, ma per noi l’interlocuzione sarebbe dovuta cominciare lunedì». Michele Zuddas, legale che rappresenta i comitati e da 16 giorni in sciopero della fame ha spiegato che «abbiamo deciso di portare avanti il presidio, soprattutto considerando l’atteggiamento della presidente della Regione che si ostina a mantenere posizioni incomprensibili, tenendo in ostaggio l’intera maggioranza». Quanto all’incontro di oggi: «Non ci facciamo illusioni, l’auspicio è che i capigruppo di maggioranza abbiano un sussulto di orgoglio e dignità, e se davvero credono nei principi democratici, chiedano alla governatrice un passo indietro». Intanto, «dobbiamo capire se il ddl Aree idonee che sarà approvato sarà costituzionalmente legittimo». (ro. mu.)

