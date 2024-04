Consiglio regionale, non solo Comandini: 18 poltrone in palio 

Il Consiglio regionale si riunirà la prossima settimana, probabilmente martedì 22 aprile. La seconda seduta della legislatura è importante perché sarà dedicata alla costituzione dell’Ufficio di presidenza, cioè all’elezione dei sei membri che sosterranno l’attività del presidente del Consiglio per i prossimi cinque anni. Dal primo giro di nomine, chiuso con la seduta inaugurale del 9 aprile, sono scaturiti i dodici assessori della Giunta di Alessandra Todde e il presidente dell’Assemblea Piero Comandini. C’è ancora qualche giorno di tempo per fare quadrato su questo secondo giro che comprende le figure di due vicepresidenti dell’Assemblea (uno di minoranza), di tre questori (uno di minoranza) e di un segretario.

Le ipotesi

Dopodiché, le trattative si sposteranno sul fronte delle commissioni permanenti e, in particolare, della scelta di presidenti e vicepresidenti.

Restando in maggioranza, a fare il vice di Comandini potrebbe arrivare Giuseppe Frau, neoeletto nella lista “Uniti con Alessandra Todde”, oppure Lorenzo Cozzolino, il consigliere più anziano che ha guidato l’Assemblea nella prima seduta, eletto con il Partito socialista ma, secondo quanto trapela, sempre più vicino a Orizzonte Comune. Entrambi sono medici, e entrambi sarebbero in corsa anche per la guida della commissione Sanità. Per la vicepresidenza sarebbe in lizza anche il consigliere pentastellato Alessandro Solinas. Il Campo largo potrà indicare anche due dei tre questori. In questo caso i nomi su cui si punta sono quelli di Giuseppe Dessena (Alleanza Verdi Sinistra), e dei Dem Valter Piscedda e Antonio Solinas.

Minoranza

La partita rischia di complicarsi anche nel centrodestra. Vicepresidente potrebbe essere un centrista. D’Altro canto i tre consiglieri di Sardegna al Centro 20Venti hanno ammesso candidamente di aver votato per Comandini presidente all’elezione di martedì scorso. Ma non è da escludere che il movimento di Antonello Peru e Stefano Tunis opti invece per il posto di questore, magari con lo stesso Peru. Ammesso che Forza Italia non resterà a guardare, uno dei due ruoli a disposizione della minoranza sarà ricoperto quasi certamente dai Riformatori, secondo partito di coalizione con tre consiglieri regionali di cui due ex assessori (Aldo Salaris e l’ex azzurro Giuseppe Fasolino). E Fratelli d’Italia? Il partito di Paolo Truzzu potrebbe anche non avere nulla, soprattutto in una situazione in cui tutti vogliono qualcosa. D’altro canto il partito che ha eletto più consiglieri in minoranza ha anche lasciato che la coalizione andasse in ordine sparso in occasione dell’elezione di Comandini. Al limite, FdI potrebbe voler dire la sua nella partita delle vicepresidenze di commissione. Una – quella del Bilancio - sarebbe già prenotata da Stefano Schirru (Alleanza Sardegna) che della terza è presidente uscente.

La Giunta

Entro la prossima settimana anche le commissioni dovranno essere costituite, anche per poter essere operative sugli atti che, intanto, la Giunta ha iniziato a deliberare. Giunta che si riunirà per la seconda volta domani. All’ordine del giorno, tra le altre cose, ci sarebbe la revoca di collegi sindacali di partecipate nominati prima del voto. (ro. mu.)

