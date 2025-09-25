Consiglio regionale, l’incubo decadenza sulla via delle riforme 

In Consiglio regionale la tensione è palpabile. C’è la consapevolezza della gravità di un’eventuale bocciatura da parte della Corte Costituzionale. La sentenza è imminente: i tredici giudici della Consulta – non quindici perché in due si sono astenuti – si sono rifugiati in Camera di Consiglio mercoledì, subito dopo la discussione dei due ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dalla Sardegna sul caso della decadenza della presidente della Regione. Il pronunciamento è atteso per oggi. La partita si gioca tutta sull’ammissibilità o meno dei ricorsi. Nel primo caso, qualunque sia la decisione finale, ne uscirebbe fuori bene la maggioranza che guida la Regione e che ha sempre pensato che il Collegio di garanzia elettorale della Corte d’Appello di Cagliari non avesse la competenza per chiedere al Consiglio regionale di dichiarare la decadenza di Todde. L’inammissibilità, dunque, sarebbe un duro colpo all’impianto costruito dagli avvocati e proposto anche nel giudizio civile. Se poi la Consulta non si limitasse a questo, ma entrasse nel merito, anche spiegando le ragioni della decisione, tutto quello che direbbe avrebbe un grande valore, trattandosi della fonte di diritto più alta di tutte.

Due scuole di pensiero

Tra i corridoi dell’Assemblea sarda emergono due scuole di pensiero. Quella dei pessimisti, per i quali tanto vale iniziare a liberare le scrivanie se i ricorsi non fossero ammissibili. E quella di chi vede il bicchiere mezzo pieno, sostenendo che l’udienza ha fatto emergere il tema di una lacuna nel sistema elettorale sardo. Un vuoto normativo che va colmato e che solo il Consiglio regionale stesso potrebbe colmare.

Cosa che, peraltro, è già intenzionato a fare anche attraverso il lavoro della commissione speciale sulla legge statutaria e sulle norme di attuazione. L’organo presieduto da Piero Comandini si è riunito giusto ieri per organizzare il ciclo di audizioni in programma dalla settimana prossima. Giovedì sarà ascoltala proprio la governatrice.

Il programma

«Si tratta di un progetto ambizioso – ha già detto Comandini – entro 24 mesi approveremo una legge statutaria rispondente alle esigenze della Sardegna che dia compiuta attuazione alla forma di governo della Regione». La legge statutaria è lo strumento con cui la Regione può definire le proprie regole interne: la sfiducia, i casi di ineleggibilità e incompatibilità, i rapporti tra organi della Regione, l’esercizio del diritto di proposta legislativa da parte dei cittadini, la disciplina del referendum regionale. E soprattutto la modalità di elezione dell’Assemblea, del presidente della Regione e della Giunta. Oggi, solo la dichiarazione di decadenza della presidente Alessandra Todde potrebbe interrompere il processo riformatore.

La mancanza della statutaria si sente. D’altronde sono sempre parole del presidente dell’Assemblea, «se avessimo avuto la legge statutaria, non ci saremmo trovati in questa situazione di vuoto normativo che ha portato alla richiesta di decadenza della presidente Alessandra Todde».

