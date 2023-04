Consiglio regionale,  è stallo senza fine E il 19 c’è Calderoli 

Da gennaio a oggi il Consiglio regionale ha approvato una sola legge, la Finanziaria 2023, e nemmeno ieri è riuscito a cambiare questa striscia negativa. All’ordine del giorno c’era la discussione della proposta di legge per l’istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per le elezioni europee, ma alla fine il presidente Michele Pais ha dovuto togliere la seduta per mancanza del numero legale. Una seduta in cui aveva annunciato la presenza a Cagliari del ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, per il 19 maggio, per discutere anche in Consiglio della riforma sulle Autonomie differenziate già approvata dal Governo. A maggior ragione, in vista dell’arrivo del ministro, per Pais era importante incassare ieri il via libera al provvedimento per l’istituzione delle due circoscrizioni, proprio per «trasferire al ministro in modo chiaro la posizione della Sardegna sulla rappresentanza in Europarlamento, altrimenti sarebbe una sconfitta per le istituzioni sarde».

Le assenze

Ma la maggioranza non ha raccolto l’appello. Dopo un vertice dei capigruppo, le forze del centrodestra sono riuscite ad assicurare la presenza in Aula di 25 Consiglieri, quanto bastava per andare avanti con i lavori. Ma, al momento di iniziare, in due sono usciti di nuovo dall’Aula, e al presidente del Consiglio non è rimasto altro da fare che rinviare il tema in programma a data da decidere. Tra le ipotesi in campo, c’è quella di esaminare la proposta di legge nazionale mercoledì 3 maggio, ma solo dopo la discussione di uno dei temi più caldi del momento, e cioè la situazione degli aeroporti sardi.

Ieri Pais non ha avuto scelta anche perché le opposizioni non hanno prestato il fianco. «Oggi la minoranza non ha alcuna intenzione di garantire il numero legale», hanno ribadito i vari capigruppo dell’opposizione intervenuti sull’ordine dei lavori. «Noi siamo all’opposizione», ha spiegato Valter Piscedda (Pd), «e abbiamo sempre mostrato senso di responsabilità. Sul piano politico, se Solinas si dimette a noi va anche bene, ma lo stallo è insopportabile, spetta a voi essere responsabili con i sardi e dire perché si è fatta solo la Finanziaria dall’inizio dell’anno». Michele Cossa (Riformatori) ha provato a convincere il Consiglio «a non farsi del male, le responsabilità sono riconducibili a tutti e se non si approva oggi la proposta di legge, poi l’Aula sarà impegnata con il collegato e si andrà fuori tempo massimo, lasciando le cose come stanno solo per colpa nostra». «È brutto dirlo», ha detto il capogruppo della Lega Michele Ennas, «ma la minoranza ha ragione, è la maggioranza che deve stare qua, a discutere e approvare una legge fondamentale per l’Isola».

Azione, lascia il segretario