Consiglio ragazzi,  eletto il sindaco della scuola media 

Sulla giacca elegante, la fascia tricolore a sancire la solennità del momento: Davide Piras è il sindaco della scuola secondaria di via Marconi. Entra nel vivo il progetto avviato dalla Giunta di Massimiliano Sanna che punta a costituire, entro il prossimo giugno, il Consiglio comunale dei ragazzi anche nella città di Eleonora. Il primo cittadino junior sarà eletto tra quelli espressi dai singoli istituti che nei prossimi mesi andranno alle urne. Il comprensivo 2, guidato da Tiziana Laconi, fa da apripista: ieri, alla presenza del primo cittadino di Oristano, del prefetto Salvatore Angieri e del vice questore Michele Chessa, si è svolta la cerimonia di insediamento dell’assemblea civica composta, tra assessori e consiglieri, da diciotto studenti. Nella sala teatro anche il professor Mario Di Rubbo, promotore dell’iniziativa che ha annunciato l’imminente costituzione di altri due Consigli comunali in città. Un banco di prova importante per i ragazzi che nelle scorse settimane hanno dato vita a una vera e propria campagna elettorale tra le aule scolastiche. Non ci saranno maggioranza e opposizione: si lavorerà tutti in un’unica direzione con l’obiettivo di portare avanti i progetti già avviati in materia di sport, cultura e ambiente. Ad affiancare Davide Piras nel ruolo di sindaco, la vice Emma Boasso. ( m.g. )

