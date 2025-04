Consiglio, produttività al top 

Il più attivo in Consiglio comunale è il capogruppo di FdI Michele Pisano, con più atti presentati durante lo scorso anno, e due assenze nell’aula di via Eligio Porcu. Sempre presenti invece, il sindaco Graziano Milia, la presidente del Consiglio Rita Murgioni, e altri sei consiglieri comunali di maggioranza.

Produttività

In vetta alla classifica c’è l’esponente quartese del partito di Giorgia Meloni, Pisano, che nel corso dello scorso anno ha portato in Consiglio tre mozioni e dieci interpellanze: tredici documenti in tutto, con proposte e richieste di chiarimenti su temi che spaziano dall’ambiente alla sicurezza, sino al sociale. Dopo di lui - per numero di documenti presentati nel parlamentino di via Porcu - ci sono il collega di partito, Lucio Torru, con tre interpellanze che portano la sua firma - una sui ritardi per gli ausili sanitari - e l’esponente del Movimento cittadini per Flumini Luisella Deligios, che nel 2024 ha presentato un ordine del giorno, e due interpellanze - informative come ha precisato in Consiglio - di cui una sull’iter per l’acquisizione della casa cantoniera di Flumini. Un’interrogazione per Tonio Pani e Romina Angius, del Polo civico, sul semaforo di viale Colombo. Un’interpellanza ciascuna per la capogruppo del Pd Barbara Cadoni e la consigliera di minoranza Paola Delogu, mentre il capogruppo di Cambiamo Quartu Francesco Piludu ha presentato un ordine del giorno sul Pul.

Sempre presenti

Record di presenze, oltre al sindaco Milia e alla presidente Murgioni, anche per sei consiglieri di maggioranza che lo scorso anno hanno partecipato a tutte le riunioni: Alfredo Dessì e Anna Maria Demurtas di Rinascita, Luisella Deligios e Mauro Carreras del Movimento per Flumini, e Cenzo Naitana con Francesco Amore del Movimento civico. Una sola assenza ciascuno per Valeria Piras, Stefano Busonera, Massimo Pau e Ignazio Tolu di Rinascita, e Maria Antonietta Demurtas di Demos.

Assenze

Il più assente - con 17 presenze su 25 riunioni totali - risulta Tonio Pani del Polo civico. «In gran parte legate a problemi di salute che ho avuto lo scorso anno», precisa, «per il resto svolgo un lavoro che non sempre mi consente di essere presente la sera. Questo però non mi impedisce di lavorare per la città, sono uno dei consiglieri che interviene di più in Consiglio e la mattina sono sempre presente alle riunioni di commissione». Il sardista Christian Stevelli conta sette assenze «per motivi di lavoro», chiarisce. «I Consigli comunali per me sono molto importanti, cercherò di essere più presente da qui sino a fine consiliatura». Gli altri amministratori quartesi oscillano fra le sei e le due assenze.

Al centro dell’attività consiliare dello scorso anno anche le 125 delibere approvate. «A distanza di oltre quattro anni, devo dire che questo Consiglio si conferma molto attivo e rispettoso, dove si lavora al di là delle apparenze politiche e di partito, in Aula consiliare così come nelle commissioni», commenta soddisfatta la presidente Murgioni. «Manca un anno alla fine del mandato, il mio auspico che si concluda con la stessa collaborazione dimostrata sinora».

