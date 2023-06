Consiglio, prime nomine 

Alessandro Pilurzu è stato eletto nuovo presidente del Consiglio comunale d’Iglesias, Luigi Biggio sarà il vice e Giuseppina Lorenzoni (Pd), Susanna Locci (Mauro Usai Sindaco) Ignazio Mocci (Centro popolare) saranno i membri della commissione elettorale. Questo è quanto è emerso dal primo Consiglio svoltosi nella serata di ieri nell’aula consiliare di piazza Municipio. La seduta ha registrato il giuramento del primo cittadino Mauro Usai ed è proseguita con le elezioni del presidente del Consiglio, del vice e dei tre membri della commissione elettorale comunale.

Gli incarichi

Le indiscrezioni trapelate nei giorni scorsi sono state confermate e le votazioni hanno assegnato l’incarico di presidente del Consiglio ad Alessandro Pilurzu della lista “Mauro Usai Sindaco”, il candidato che fra le 12 compagini in competizione alle ultime elezioni, è stato quello che ricevuto il maggior numero di consensi (665), subentra a Daniele Reginali (Pd), fresco di nomina all’assessorato al Bilancio e Programmazione, Partecipate e Attività Produttive. Il vicepresidente sarà per il secondo mandato consecutivo Luigi Biggio (FdI). Si è trattato di un primo Consiglio comunale contraddistinto da una curiosità: i consiglieri di maggioranza della lista “Mauro Usai Sindaco” Marco Antonio Eltrudis e Alberto Francu, hanno dovuto accomodarsi in Aula nei posti a sedere della platea solitamente riservata ai consiglieri di minoranza. Una dinamica avvenuta per una semplice questione di logica; il largo consenso ottenuto alle urne dalla coalizione del centrosinistra, ha prodotto la presenza in Aula di 18 consiglieri eletti su 24 e le posizioni riservate alla maggioranza non sono sufficienti per poter accogliere tutti gli eletti.

Pes assente

Assente ai lavori (per improvvisi impegni personali) del candidato alla carica di sindaco per la coalizione del progetto civico Giuseppe Pes. Dopo la nomina degli assessori, del presidente del Consiglio, del vice e dei membri della commissione elettorale, si attende ora la composizione delle varie commissioni consiliari.

RIPRODUZIONE RISERVATA