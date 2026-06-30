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Municipio.
01 luglio 2026 alle 00:36

Consiglio, Pani nuovo presidente 

Il più votato alle elezioni conquista la guida dell’Assemblea comunale 

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Dopo il risultato record alle urne, per Tonio Pani arriva l’incoronazione alla guida del parlamentino di via Porcu: “mister preferenze” all’ultima tornata elettorale ed eletto presidente del nuovo Consiglio comunale. «Sarò il presidente di tutti, rispettoso delle istituzioni, garante del confronto democratico e del diritto di ciascun consigliere di esprimere liberamente il proprio pensiero», le prime parole del neo presidente ieri mattina durante il discorso commosso dove ha ringraziato Quartu, i genitori, la famiglia, il sindaco Graziano Milia.

L’esordio

A presiedere la riunione di insediamento del Consiglio è stata Valeria Piras, la consigliera con più preferenze nella lista più votata: «Quartu è una delle realtà più importanti in Sardegna, e ha la possibilità di rafforzare il suo ruolo nell’area metropolitana e nell’intero territorio regionale. Abbiamo davanti a noi delle grandi opportunità, e tutti - maggioranza e opposizione - siamo stati votati per amministrare al meglio la nostra città». Nel suo discorso c’è anche il ricordo di Marco Piras, il consigliere comunale del Pd scomparso all’inizio del 2022.

Poi spazio alla convalida dei 28 consiglieri eletti, il giuramento del sindaco, la presentazione della nuova Giunta operativa da due settimane, e i ringraziamenti di Milia a Rita Murgioni, presidente del Consiglio comunale durante la scorsa consiliatura e ora consigliera di maggioranza. «Per i prossimi anni avremo delle scelte importanti da fare», dice Milia, «abbiamo un Piano urbanistico da aggiornare tenendo conto della piaga dello spopolamento della Sardegna, e c’è la sfida dell’intelligenza artificiale».

«Sono convinto che, pur partendo da idee diverse, tutti noi abbiamo un unico obiettivo», ha aggiunto Pani, «il bene della nostra città. Ci attendono cinque anni impegnativi, durante i quali saremo chiamati a completare quanto è stato avviato, a progettare il futuro e ad affrontare nuove sfide con coraggio, equilibrio e senso delle istituzioni».

Le reazioni

Soddisfatto anche il sindaco: «Troppo presto alcuni avevano previsto la difficoltà di tenere unita questa maggioranza, mi pare che i fatti li abbiano smentiti», il commento di Milia post investitura di Pani alla guida dell’assemblea civica. Eletti anche la vicepresidente vicaria Barbara Cadoni, Patto democratico, e Francesco Caredda - Riformatori - nel ruolo di vicepresidente.

Fra gli interventi quello del leader del centrodestra Marco Porcu, candidato sindaco non eletto: «porteremo avanti la nostra idea di città e vogliamo contribuire allo sviluppo di Quartu dai banchi della minoranza».

E di Roberto Matta, l’altro candidato sindaco non eletto: «non faremo un’opposizione pregiudiziale, saremo collaborativi quando sarà possibile e rigorosi se necessario». Nel pomeriggio approvate la variazione di bilancio da 7 milioni e mezzo e l’adesione alla rottamazione dei debiti tributari.

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